Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition on piiratud värvivariandis eriväljaanne koos eritarvikutega. Survepesurit saab kasutada mis tahes pinna puhastamiseks õige survega. Kärcheri Home & Garden rakendusse integreeritud rakenduse nõustaja aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga puhastussituatsiooni ja puhastustöö kohta tagades täiuslikud puhastustulemused. Survepesur paistab silma ka Kärcheri Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis võimaldab vaevata pesuainet vahetada, PremiumFlex kõrgsurvevoolikuga, mis tagab lisamugavuse, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega, mis hõlbustab transportimist, Quick Connect süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva kõrgsurvevooliku seadme ja püstoli külge klõpsamisel ning parkimisasendiga, mis tagab tarvikute käepärase hoiustamise. Komplekt sisaldab Home & Brush Kit'i koos T 5 pinnapuhastiga, 1 liitri kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga, 1 liitri universaalpuhastusvahendiga ja WB 60 pesuharjaga.