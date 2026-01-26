Survepesur K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition - piiratud eriväljaanne koos eritarvikutega ettevõtte 90. aastapäeva tähistamiseks.
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition on piiratud värvivariandis eriväljaanne koos eritarvikutega. Survepesurit saab kasutada mis tahes pinna puhastamiseks õige survega. Kärcheri Home & Garden rakendusse integreeritud rakenduse nõustaja aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga puhastussituatsiooni ja puhastustöö kohta tagades täiuslikud puhastustulemused. Survepesur paistab silma ka Kärcheri Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis võimaldab vaevata pesuainet vahetada, PremiumFlex kõrgsurvevoolikuga, mis tagab lisamugavuse, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega, mis hõlbustab transportimist, Quick Connect süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva kõrgsurvevooliku seadme ja püstoli külge klõpsamisel ning parkimisasendiga, mis tagab tarvikute käepärase hoiustamise. Komplekt sisaldab Home & Brush Kit'i koos T 5 pinnapuhastiga, 1 liitri kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga, 1 liitri universaalpuhastusvahendiga ja WB 60 pesuharjaga.
Omadused ja tulu
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|19,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Pesuhari
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626
- Kõrgsurvepüstol: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
