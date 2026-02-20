Survepesuriga K 5 Power Control Flex WSK saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Survepesur avaldab muljet ka Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vahetamise lihtsaks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse tagamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega hõlpsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja, ning pesupüstoli parkimisasendiga, et kõik tarvikud oleksid hõlpsasti juurdepääsetavad. Tänu kaasasolevale voolikukomplektile – mis koosneb kümnemeetrisest PrimoFlex® voolikust (3/4 tolli), G3/4 kraaniadapterist, ühest universaalsest voolikupistikust ja universaalsest Aqua Stopiga pistikust – on K 5 Power Control Flex WSK kohe töövalmis.