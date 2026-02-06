Survepesur K 5 Premium Power Control Flex Home
Survepesur K 5 Premium Power Control Flex Home koos rakenduskonsultandi rakenduse, PremiumFlexi vooliku ja G 160 Q Power Control päästikpüstoliga. Kaasas voolikurull ja kodukomplekt.
Survepesuriga K 5 Premium Power Control Flex Home saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control päästikul. Survepesur avaldab muljet ka Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vaevatu vahetamiseks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse tagamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega hõlpsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja, ning päästikpüstoli parkimisasendit, et kõik tarvikud oleksid hõlpsasti juurdepääsetavad. Käsitsemine on tänu mugavale voolikurullile väga lihtne. Sisaldab kodukomplekti T 5 pinnapuhastusvahendiga ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit suurte alade pritsmevabaks puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|417 x 306 x 584
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
