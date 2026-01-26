Survepesuriga K 7 Premium Power Flex Home saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Seade on varustatud vesijahutusega mootoriga, mis tagab pika kasutusea ning on mõeldud nii sagedaseks puhastamiseks kui ka tugeva mustuse eemaldamiseks. Varustusvalikusse kuuluvad pesupüstol praktilise Quick Connect adapteriga, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, töökindel veefilter, mis kaitseb pumpa, Vario Power pihustustoru (VPS) ja pöörleva punktjoaga Dirt Blaster. VPS-i surveseadet saab reguleerida lihtsa keerdliigutusega ja Dirt Blaster teeb lühikese töö isegi kõige tõrksama mustusega. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad voolikurull, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapuhastustaja ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.