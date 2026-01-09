Survepesur K 3 Power Control
Survepesur K 3 Premium Power Control koos pesupüstoli G 120 Q Power Control ja pihustustorudega. Rakenduse vahendusel jagab Kärcheri konsultant kasutajale ka praktilisi soovitusi veelgi tõhusamate puhastustulemuste saavutamiseks.
Tänu praktilisele konsultatsiooniteenusele rakenduses Home & Garden, mida on võimalik kasutada ka koos survepesuriga K 3 Power Control, saab Kärcheri survepesuri abil saavutada veelgi paremad puhastustulemused – ja see muudab kasutaja tõeliseks puhastuseksperdiks. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt – maksimaalne kontroll ja ideaalne surve igale pinnale. Kõrgsurvelt puhastusvahendi režiimile ümber lülitamine toimub ilma pihustustoru vahetamata. Puhastusvahendi pinnale kandmine integreeritud puhastusvahendi paagist on kiire, lihtne ja mugav. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega suurema stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Alust saab kasutada ka teise kandesangana, muutes seadme tõstmise riiulile või auto pakiruumi äärmiselt lihtsaks.
Omadused ja tulu
Rakendus Home & GardenKärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks. Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused. Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Puhta paagi lahendus
- Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
- Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q Power Control
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 7 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Paak
- Puhastusvahendi paak, eemaldatav
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -tarvikud
- Aia/terrassi/rõdu mööbel
- Mootorrattad ja motorollerid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
