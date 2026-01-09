Survepesur K 7 Smart Control Home
Konsultatsiooniteenuste kasutamise võimalusega Kärcheri rakenduses Home & Garden: turborežiimiga survepesur K 7 Smart Control. Seadme saab Bluetoothi abil nutitelefoniga ühendada. Koos kodupuhastuskomplektiga Home Kit.
Lihtsalt ühendage oma survepesur K 7 Smart Control Bluetoothi abil nutitelefonis Kärcheri rakendusega Home & Garden ning puhastamine muutub palju lihtsamaks ja tõhusamaks. Rakenduse konsultant annab kasutajatele sõltuvalt puhastusolukorrast ja puhastatavast esemest praktilisi soovitusi ja nõuandeid. Lisaks konsultatsiooniteenusele saab rakenduses näha toodete koostejuhised, hooldus- ja puhastusjuhised ja kasutada Kärcheri teenindusportaali. Seadmel on veelgi praktilisi omadusi: turborežiim lisajõudluse tarbeks, tänu millele ei ole ka tõrksa mustuse eemaldamine enam mingi vaev. Survetaset saab reguleerida otse LCD-ekraaniga pesupüstolil G 180 Q Smart Control või saab anda käsu surve muutmiseks läbi rakenduse – nii ei lähe puhastamisel midagi valesti. Seadmega on kaasas ka kodupuhastuskomplekt Home Kit, kuhu kuulub pinnapuhasti T 7 Surface Cleaner ja 1-liitrine kolm-ühes kivipuhastusvahend 3-in-1 Stone Cleaner. Lisaks on seadmel ka pihustustoru 3-in1 Multi Jet erinevate puhastustoimingute teostamiseks ilma pihustustoru vahetamata, puhastusvahendi süsteem Plug 'n' Clean, mis võimaldab puhastusvahendit hõlpsasti pihustada, alumiiniumist teleskoopkäepide seadme lihtsaks transportimiseks, parkimisasend ja käepäraselt paigutatud lisatarvikud.
Omadused ja tulu
Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
- Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks.
- Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused.
- Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Turborežiim lisajõudluse tarbeks, et eemaldada pindadelt ka kõige tõrksam mustus
- Turborežiimi pakutav lisajõudlus parandab puhastusefektiivsust ja säästab aega.
- Tagab võimsa kohtpuhastuse, et eemaldada ka kõige tõrksam mustus.
Pesupüstol Smart Control ja pihustustoru 3-in-1 Multi Jet
- LCD-ekraani ja nuppudega pesupüstol surve reguleerimiseks ja puhastusvahendi doseerimiseks.
- Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks.
- Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Innovatiivne kinnitustarvik Kärcheri puhastusvahendite pudelitele.
- Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Võimsusklass (kW)
|3
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|25
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|458 x 330 x 666
Scope of supply
- Kodupuhastuskomplekt: Pinnapuhasti T 7 Surface Cleaner, kivipindade ja fassaadipuhastusvahend, kolm-ühes, 1 l
- Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q Smart Control
- Kolm-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud salvestusvõrk
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Töötamine läbi rakenduse
