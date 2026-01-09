Lihtsalt ühendage oma survepesur K 7 Smart Control Bluetoothi abil nutitelefonis Kärcheri rakendusega Home & Garden ning puhastamine muutub palju lihtsamaks ja tõhusamaks. Rakenduse konsultant annab kasutajatele sõltuvalt puhastusolukorrast ja puhastatavast esemest praktilisi soovitusi ja nõuandeid. Lisaks konsultatsiooniteenusele saab rakenduses näha toodete koostejuhised, hooldus- ja puhastusjuhised ja kasutada Kärcheri teenindusportaali. Seadmel on veelgi praktilisi omadusi: turborežiim lisajõudluse tarbeks, tänu millele ei ole ka tõrksa mustuse eemaldamine enam mingi vaev. Survetaset saab reguleerida otse LCD-ekraaniga pesupüstolil G 180 Q Smart Control või saab anda käsu surve muutmiseks läbi rakenduse – nii ei lähe puhastamisel midagi valesti. Seadmega on kaasas ka kodupuhastuskomplekt Home Kit, kuhu kuulub pinnapuhasti T 7 Surface Cleaner ja 1-liitrine kolm-ühes kivipuhastusvahend 3-in-1 Stone Cleaner. Lisaks on seadmel ka pihustustoru 3-in1 Multi Jet erinevate puhastustoimingute teostamiseks ilma pihustustoru vahetamata, puhastusvahendi süsteem Plug 'n' Clean, mis võimaldab puhastusvahendit hõlpsasti pihustada, alumiiniumist teleskoopkäepide seadme lihtsaks transportimiseks, parkimisasend ja käepäraselt paigutatud lisatarvikud.