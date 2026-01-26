Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM FJ on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor eemaldab mustuse teedel, terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Komplektis on lisaks vahudüüs hästi nakkuva vahu jaoks, mis tagab tänu vahu paremale nakkuvusele puhastusvahendi pikema toimeaja ning 1-liitrine autošampoon. Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster, mis annab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadme küljes.