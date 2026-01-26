Survepesur K 7 WCM FJ
Vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM FJ eemaldab tõhusalt mustuse terrassidelt ja sõidukitelt. Komplektis on ka vahudüüs.
Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM FJ on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor eemaldab mustuse teedel, terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Komplektis on lisaks vahudüüs hästi nakkuva vahu jaoks, mis tagab tänu vahu paremale nakkuvusele puhastusvahendi pikema toimeaja ning 1-liitrine autošampoon. Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster, mis annab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadme küljes.
Omadused ja tulu
Puhas ja korrasVoolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|23
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 355 x 946
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Aia- ja kivimüürid
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.