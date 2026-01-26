Survepesur K 7 WCM FJ

Vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM FJ eemaldab tõhusalt mustuse terrassidelt ja sõidukitelt. Komplektis on ka vahudüüs.

Muljetavaldavalt võimas survepesur! K 7 WCM FJ on ideaalne puhastuspartner sagedaseks kasutamiseks ja tugeva mustuse eemaldamiseks: selle võimas vesijahutusega mootor eemaldab mustuse teedel, terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel. Õrnemate pindade puhastamiseks on reguleeritav Vario Poweri pihustustoru (VPS). Komplektis on lisaks vahudüüs hästi nakkuva vahu jaoks, mis tagab tänu vahu paremale nakkuvusele puhastusvahendi pikema toimeaja ning 1-liitrine autošampoon. Muude tarvikute hulka kuulub pöörleva punktjoaga Dirt Blaster, mis annab suurepärased puhastustulemused ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa mustuseosakeste eest. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida ka seadme küljes.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 WCM FJ: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
Survepesur K 7 WCM FJ: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Survepesur K 7 WCM FJ: Suured rattad
Suured rattad
Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Ühendusvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 17,1
Kaal, sh pakend (kg) 23
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 369 x 355 x 946

Scope of supply

  • Vahuotsik: 0.3 l
  • Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Vario Power Jet
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Välistrepid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
