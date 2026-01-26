Lihtsalt ühendage survepesur K 7 Smart Control Flex oma nutitelefoni Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi ​​kaudu – puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised, samuti Kärcheri teenindusportaal. Seadmel on lisavõimsuse suurendamise režiim, mis tähendab, et isegi tõrges mustus pole probleemiks. Survetasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik erinevateks puhastustöödeks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean pesuaine hõlpsaks vahetamiseks, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks, samuti parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.