Survepesur K 7 Smart Control Flex

Suurema võimsuse saamiseks: PremiumFlexi voolikuga survepesur K 7 Smart Control Flex, G 180 Q Smart Control pesupüstol, mis sobib terrassidel, autodel ja mujal kodus tõrksa mustuse puhastamiseks.

Lihtsalt ühendage survepesur K 7 Smart Control Flex oma nutitelefoni Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi ​​kaudu – puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised, samuti Kärcheri teenindusportaal. Seadmel on lisavõimsuse suurendamise režiim, mis tähendab, et isegi tõrges mustus pole probleemiks. Survetasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik erinevateks puhastustöödeks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean pesuaine hõlpsaks vahetamiseks, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks, samuti parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 Smart Control Flex: Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
LCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Survepesur K 7 Smart Control Flex: PremiumFlex kõrgsurvevoolik
Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Survepesur K 7 Smart Control Flex: Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
  • Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Ühendusvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 17,3
Kaal, sh pakend (kg) 22,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 458 x 330 x 669

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
  • 3-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud hoiuvõrk
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Ühendus Bluetoothi kaudu
  • Töötamine läbi rakenduse
  • nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Survepesur K 7 Smart Control Flex
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Aiad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.