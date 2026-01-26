Survepesur K 7 Smart Control Flex
Suurema võimsuse saamiseks: PremiumFlexi voolikuga survepesur K 7 Smart Control Flex, G 180 Q Smart Control pesupüstol, mis sobib terrassidel, autodel ja mujal kodus tõrksa mustuse puhastamiseks.
Lihtsalt ühendage survepesur K 7 Smart Control Flex oma nutitelefoni Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi kaudu – puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised, samuti Kärcheri teenindusportaal. Seadmel on lisavõimsuse suurendamise režiim, mis tähendab, et isegi tõrges mustus pole probleemiks. Survetasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik erinevateks puhastustöödeks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean pesuaine hõlpsaks vahetamiseks, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks, samuti parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Bluetooth ühendus rakendusele Home & GardenKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.