Vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM Premium Home eemaldab terrassidelt ja sõidukitelt mustuse tõhusalt ja võimsalt. Komplekti kuuluvad voolikurull ja kodukomplekt.
Võimas puhastus, mis avaldab teile muljet! K 7 WCM Premium Home on ideaalne (puhastus)partner sagedase kasutamise ja tugeva mustuse korral: oma võimsa vesijahutusega mootoriga teeb see teeradadel, terrassidel, aiatööriistadel ja suurematel sõidukitel mustusele lõpu. Kodukomplekt sisaldab pinnapuhastusvahendit T 7 ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit 3-in-1. Pindade eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks saab Vario Power pihustustoru (VPS) reguleerida lihtsa pöördega. Integreeritud voolikurull muudab kõrgsurvevooliku ära pakkimise lihtsaks ja kõiki muid tarvikuid saab seadme enda juures hoida. Muude mustusepuhuri funktsioonide hulka kuulub ka pöörlev otsik mis tagab eduka puhastamise ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa usaldusväärselt ka mustuseosakeste eest. Lisaks saab kõiki tarvikuid hoida otse seadmes.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Voolikurull praktiliseks käsitsemiseksKorralik ja ruumisäästlik hoiustamine: praktilise voolikurulliga on kõrgsurvevoolik optimaalselt kaitstud ja kergesti ligipääsetav. Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Suured rattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
- Lihtne manööverdada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|24,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Aia- ja kivimüürid
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
