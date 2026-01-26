Survepesur K5 Classic Home on ideaalne kasutamiseks kodus aeg-ajalt mõõduka mustuse eemaldamiseks. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi linnamaasturiteni tagab see võimsa universaalmootoriga survepesur suurepärase puhtuse. Komplekt Home Kit koos kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga (1 l) ja pinnapuhastiga T5 tagab siledate pindade pritsmeteta ja väga tõhusa puhastuse. Seadmel on ka süsteemiga Quick Connect päästikpüstol ja 8 meetri pikkune kõrgsurvevoolik. VPS (pihustusvarras Vario Power) võimaldab kasutajal peaaegu hetkeliselt reguleerida rõhu puhastatavale pinnale ideaalselt sobivaks. Mustuse eemaldi eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ja veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.