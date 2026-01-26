Survepesur K 5 Classic Home
Täiuslik „koristaja“: Survepesurit K5 Classic Home, mis sisaldab komplekti Home Kit pinnapuhastiga T5 ning kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga, on kerge hoiustada ja teisaldada.
Survepesur K5 Classic Home on ideaalne kasutamiseks kodus aeg-ajalt mõõduka mustuse eemaldamiseks. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi linnamaasturiteni tagab see võimsa universaalmootoriga survepesur suurepärase puhtuse. Komplekt Home Kit koos kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga (1 l) ja pinnapuhastiga T5 tagab siledate pindade pritsmeteta ja väga tõhusa puhastuse. Seadmel on ka süsteemiga Quick Connect päästikpüstol ja 8 meetri pikkune kõrgsurvevoolik. VPS (pihustusvarras Vario Power) võimaldab kasutajal peaaegu hetkeliselt reguleerida rõhu puhastatavale pinnale ideaalselt sobivaks. Mustuse eemaldi eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ja veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanelVooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamineImivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Fassaad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.