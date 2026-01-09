Survepesur K 5 Compact
Uuendusliku voolikuhoidikuga: survepesurit K 5 Compact on lihtne transportida ja hoiustada, see on ideaalne seade keskmiselt määrdunud pindade puhastamiseks. Puhastusjõudlus 40 m²/h.
Survepesur K 5 Compact ühendab endas maksimaalse mugavuse ja töövõime. Tänu oma uuenduslikule vooliku hoiustamise kontseptsioonile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist keerata lihtsalt ümber seadme eesmise katte, kinnitada selle kummipaelaga ning seade ongi transpordivalmis. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele saab seadet hõlpsasti transportida ja kõikjal hoiustada – riiulis või auto pakiruumis. Kaks kandesanga, reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide ja variant kasutada seadet nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt tagavad veelgi suurema kasutusmugavuse. Seadmel on ka Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 8 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru, pöörleva joaga pesutoru ja veefilter. Survepesur K 5 Compact sobib ideaalselt keskmiselt määrdunud pindade regulaarseks puhastamiseks tänu oma vesijahutusega mootorile ning 40 m2/h puhastusjõudlusele.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiustamise kontseptsioonVooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegasMugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|230 / 50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|2,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Veeimemisfunktsioon
