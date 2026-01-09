Survepesur K 5 Compact ühendab endas maksimaalse mugavuse ja töövõime. Tänu oma uuenduslikule vooliku hoiustamise kontseptsioonile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist keerata lihtsalt ümber seadme eesmise katte, kinnitada selle kummipaelaga ning seade ongi transpordivalmis. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele saab seadet hõlpsasti transportida ja kõikjal hoiustada – riiulis või auto pakiruumis. Kaks kandesanga, reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide ja variant kasutada seadet nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt tagavad veelgi suurema kasutusmugavuse. Seadmel on ka Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 8 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru, pöörleva joaga pesutoru ja veefilter. Survepesur K 5 Compact sobib ideaalselt keskmiselt määrdunud pindade regulaarseks puhastamiseks tänu oma vesijahutusega mootorile ning 40 m2/h puhastusjõudlusele.