Survepesur K 5 Compact FJ 6 Set
Omab uuenduslikku voolikuhoidlat: K 5 Compact survepesurit on lihtne transportida ja hoiustada ning see on ideaalne aeg-ajalt kasutamiseks mõõduka mustuse eemaldamisel. 40 m²/h ala jõudlus.
Komplektis K 5 Compact FJ 6 on ühendatud maksimaalne mugavus täisvõimsusega. Tänu uuenduslikule vooliku hoidmise kontseptsioonile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist lihtsalt korpuse ümber kerida ja kinnitada kummipaelaga. Tänu kompaktsetele mõõtudele on kogu seadet lihtne transportida ja seda saab hoida kõikjal – riiulil või auto pakiruumis. Kaks kandesanga, reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide ja võimalus kasutada seadet kas horisontaalselt või vertikaalselt pakuvad töötamise ajal veelgi mugavust. 0,6-liitrine vahudüüs tagab võimsa vahu kõigi pindade pingutusteta puhastamiseks. Kaasasoleva pesuaine doseerimist saab mugavalt reguleerida vahudüüsil. Lisaks on see varustatud Quick Connect pesupüstoli, 8-meetrise kõrgsurvevooliku, Vario Power pihustustoru (VPS), Dirt Blasteri ja veefiltriga.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiustamise kontseptsioonVooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.6 l
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Haagissuvilad / matkaautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
