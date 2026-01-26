Komplektis K 5 Compact FJ 6 on ühendatud maksimaalne mugavus täisvõimsusega. Tänu uuenduslikule vooliku hoidmise kontseptsioonile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist lihtsalt korpuse ümber kerida ja kinnitada kummipaelaga. Tänu kompaktsetele mõõtudele on kogu seadet lihtne transportida ja seda saab hoida kõikjal – riiulil või auto pakiruumis. Kaks kandesanga, reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide ja võimalus kasutada seadet kas horisontaalselt või vertikaalselt pakuvad töötamise ajal veelgi mugavust. 0,6-liitrine vahudüüs tagab võimsa vahu kõigi pindade pingutusteta puhastamiseks. Kaasasoleva pesuaine doseerimist saab mugavalt reguleerida vahudüüsil. Lisaks on see varustatud Quick Connect pesupüstoli, 8-meetrise kõrgsurvevooliku, Vario Power pihustustoru (VPS), Dirt Blasteri ja veefiltriga.