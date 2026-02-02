Kiire kui välk: ülikompaktne, ruumisäästlik K 2 horisontaalne survepesur eemaldab väikestelt pindadelt ja sõidukitelt, aiatööriistadelt ja välimööblilt mustuse peaaegu hetkega. Seade sobib ideaalselt kõikideks aeg-ajalt kodu ja aia koristustöödeks. Vario Power Spray pihusti (VPS) abil saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Tänu väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 2 Horizontali hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Kiirühendussüsteem pakub täiendavat mugavust, kuna selle kiirühendus võimaldab neljameetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja ning päästikpüstoli hõlpsalt sisse ja välja tõmmata. Päästikupüstoli ja pihustustoru saab mugavuse huvides hoida seadmel endal. Kaabel keerdub nutikalt ümber seadme aluse