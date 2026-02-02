Survepesur K 2 Premium Horizontal VPS

Väike ja ruumisäästlik: K 2 Premium Horizontal on ideaalne survepesur aeg-ajalt kasutamiseks ja kerge mustuse jaoks, näiteks jalgratastel ja/või aiatööriistadel, aga ka õuemööblil.

Kiire kui välk: ülikompaktne, ruumisäästlik K 2 horisontaalne survepesur eemaldab väikestelt pindadelt ja sõidukitelt, aiatööriistadelt ja välimööblilt mustuse peaaegu hetkega. Seade sobib ideaalselt kõikideks aeg-ajalt kodu ja aia koristustöödeks. Vario Power Spray pihusti (VPS) abil saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Tänu väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 2 Horizontali hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Kiirühendussüsteem pakub täiendavat mugavust, kuna selle kiirühendus võimaldab neljameetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja ning päästikpüstoli hõlpsalt sisse ja välja tõmmata. Päästikupüstoli ja pihustustoru saab mugavuse huvides hoida seadmel endal. Kaabel keerdub nutikalt ümber seadme aluse

Omadused ja tulu
Survepesur K 2 Premium Horizontal VPS: Ülikompaktne ruumisäästlik seade
Lihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides. Saab kanda vaid ühe käega.
Survepesur K 2 Premium Horizontal VPS: Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Survepesur K 2 Premium Horizontal VPS: Puhas ja korras
Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Kiirühendussüsteem
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk ( /bar) 20 / max. 110
Vooluhulk (l/h) max. 360
Puhastatav pind (m²/h) 20
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,5
Kaal, sh pakend (kg) 5,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 4 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
  • Kaabli hoiustamine
