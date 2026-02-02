Survepesur K 2 Premium Horizontal VPS
Väike ja ruumisäästlik: K 2 Premium Horizontal on ideaalne survepesur aeg-ajalt kasutamiseks ja kerge mustuse jaoks, näiteks jalgratastel ja/või aiatööriistadel, aga ka õuemööblil.
Kiire kui välk: ülikompaktne, ruumisäästlik K 2 horisontaalne survepesur eemaldab väikestelt pindadelt ja sõidukitelt, aiatööriistadelt ja välimööblilt mustuse peaaegu hetkega. Seade sobib ideaalselt kõikideks aeg-ajalt kodu ja aia koristustöödeks. Vario Power Spray pihusti (VPS) abil saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Tänu väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 2 Horizontali hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Kiirühendussüsteem pakub täiendavat mugavust, kuna selle kiirühendus võimaldab neljameetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja ning päästikpüstoli hõlpsalt sisse ja välja tõmmata. Päästikupüstoli ja pihustustoru saab mugavuse huvides hoida seadmel endal. Kaabel keerdub nutikalt ümber seadme aluse
Omadused ja tulu
Ülikompaktne ruumisäästlik seadeLihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides. Saab kanda vaid ühe käega.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk ( /bar)
|20 / max. 110
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 4 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
- Kaabli hoiustamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.