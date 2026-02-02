Survepesur K 3 FJ Home BB

Võite alati loota K 3 FJ survepesurile: usaldusväärne assistent sobib ideaalselt väikeste aiapindade ja terrasside, aiamööbli ja muu kerge mustuse eemaldamiseks. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.

Survepesuriga K 3 FJ Home on mustus minevik. Tänu 6-meetrisele kõrgsurvevoolikule sobib pesumasin suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva läike väikestele aiapindadele ja terrassidele, aga ka aiamööblile ja autodele. Kodukomplekt tagab suuremate kodualade pritsmevaba puhastamise ning sisaldab pinnapesurit T1 ja 500 ml Patio & Deck pesuvahendit. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning pumpa kaitseb veefilter – pika eluea tagamiseks. Täiendava vahudüüsi ja 500 ml autošampooniga, mis tagab maksimaalse mustuse lahustamise. Sujuvalt liikuvad rattad muudavad survepesuri K 3 FJ Home hõlpsaks transportimiseks kõikjale, kus seda vajatakse.

Omadused ja tulu
Survepesur K 3 FJ Home BB: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Survepesur K 3 FJ Home BB: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Survepesur K 3 FJ Home BB: Suured rattad
Suured rattad
Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vooluhulk (l/h) max. 380
Puhastatav pind (m²/h) 25
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,6
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,3
Kaal, sh pakend (kg) 8,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
  • Pihustustoru pikendus
  • Vahuotsik: 0.3 l
  • Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
