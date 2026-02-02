Survepesuriga K 3 FJ Home on mustus minevik. Tänu 6-meetrisele kõrgsurvevoolikule sobib pesumasin suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva läike väikestele aiapindadele ja terrassidele, aga ka aiamööblile ja autodele. Kodukomplekt tagab suuremate kodualade pritsmevaba puhastamise ning sisaldab pinnapesurit T1 ja 500 ml Patio & Deck pesuvahendit. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning pumpa kaitseb veefilter – pika eluea tagamiseks. Täiendava vahudüüsi ja 500 ml autošampooniga, mis tagab maksimaalse mustuse lahustamise. Sujuvalt liikuvad rattad muudavad survepesuri K 3 FJ Home hõlpsaks transportimiseks kõikjale, kus seda vajatakse.