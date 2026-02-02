Survepesur K 3 FJ Home BB
Võite alati loota K 3 FJ survepesurile: usaldusväärne assistent sobib ideaalselt väikeste aiapindade ja terrasside, aiamööbli ja muu kerge mustuse eemaldamiseks. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.
Survepesuriga K 3 FJ Home on mustus minevik. Tänu 6-meetrisele kõrgsurvevoolikule sobib pesumasin suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva läike väikestele aiapindadele ja terrassidele, aga ka aiamööblile ja autodele. Kodukomplekt tagab suuremate kodualade pritsmevaba puhastamise ning sisaldab pinnapesurit T1 ja 500 ml Patio & Deck pesuvahendit. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning pumpa kaitseb veefilter – pika eluea tagamiseks. Täiendava vahudüüsi ja 500 ml autošampooniga, mis tagab maksimaalse mustuse lahustamise. Sujuvalt liikuvad rattad muudavad survepesuri K 3 FJ Home hõlpsaks transportimiseks kõikjale, kus seda vajatakse.
Omadused ja tulu
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vooluhulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,6
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
- Pihustustoru pikendus
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
