Survepesur K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
Suurema kontrolli saavutamiseks: PremiumFlexi voolikuga K 5 Power Control Flex, G 160 Q Power Controli päästikpüstol, mis sobib kogu kodus oleva tugeva mustuse eemaldamiseks. Kaasas kodukomplekt ja eco!Booster.
Survepesuriga K 5 Power Control Flex Home eco!Booster saab iga pinda puhastada täpselt õige survega. Sobiva surve leidmiseks toetab kasutajat Kärcheri Home & Garden rakendusse integreeritud nõustaja, pakkudes praktilisi näpunäiteid igaks puhastusolukorraks ja -ülesandeks. Maksimaalse kontrolli tagamiseks saab survetaset reguleerida joatoru keerates ning seda kontrollida G 160 Q Power Control pesupüstolilt. Survepesur avaldab muljet ka Kärcheri Plug 'n' Clean puhastusvahendite süsteemiga vaevatuks vahendite vahetamiseks, PremiumFlex kõrgsurvevoolikuga mugavuse suurendamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega lihtsaks transpordiks, Quick Connect süsteemiga ning parkimisasendiga, mis hoiab tarvikud alati käepärast. Komplekt sisaldab Home Kit & eco!Boosterit koos T 5 pinnapuhastiga ning 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks ning tänu 50 protsenti suuremale puhastusjõudlusele võrreldes lamejoaga säästab see vett, energiat ja aega.
Omadused ja tulu
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Eco!Boosteriga: 50% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes tasapinnalise joaga, 50% kõrgem vee- ja energiatõhusus*Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus. Säästab vett ja energiat
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Tajutav mürataseme vähendamine
- Rakenduse meeldiv heli**
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 160 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.