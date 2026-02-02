Survepesuriga K 5 Power Control Flex Home eco!Booster saab iga pinda puhastada täpselt õige survega. Sobiva surve leidmiseks toetab kasutajat Kärcheri Home & Garden rakendusse integreeritud nõustaja, pakkudes praktilisi näpunäiteid igaks puhastusolukorraks ja -ülesandeks. Maksimaalse kontrolli tagamiseks saab survetaset reguleerida joatoru keerates ning seda kontrollida G 160 Q Power Control pesupüstolilt. Survepesur avaldab muljet ka Kärcheri Plug 'n' Clean puhastusvahendite süsteemiga vaevatuks vahendite vahetamiseks, PremiumFlex kõrgsurvevoolikuga mugavuse suurendamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega lihtsaks transpordiks, Quick Connect süsteemiga ning parkimisasendiga, mis hoiab tarvikud alati käepärast. Komplekt sisaldab Home Kit & eco!Boosterit koos T 5 pinnapuhastiga ning 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks ning tänu 50 protsenti suuremale puhastusjõudlusele võrreldes lamejoaga säästab see vett, energiat ja aega.