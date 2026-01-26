Survepesur K 7 Compact Home *EU
Kompaktne ja käepärane: vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 Compact. Sagedaseks kasutamiseks ja tugeva määrdumise korral. Sisaldab kodukomplekti Home Kit koos pinnapuhastiga T 7 ja 1 liitri pesuvahendiga.
Survepesur K 7 Compact on kompaktne, praktiline ja võimas. Seadmel on vesijahutusega mootor ja see on valmistatud sagedaseks suure mustuse eemaldamiseks kodus. Survepesurit on kahest kandesangast ja teleskoopkäepidemest lihtne teisaldada ja see võtab vähe ruumi. Kodukomplekt Home Kit sisaldab pinnapuhastit T 7 Surface Cleaner ning 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit Stone and Façade Cleaner. Seadmel on ka pihustuspüstol Quick Connect, 10-meetrine kummist survepesuvoolik ja veefilter. Lisaks pihustusvarras Vario Power (VPS), millega saab reguleerida rõhku lihtsa pööramisega, samuti pöörleva kitsa joaga mustusepuhasti, mis eemaldab täielikult isegi kõige tõrksama mustuse.
Omadused ja tulu
Nutikas vooliku hoiustamise kontseptsioonVooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|16
|Kaal, sh pakend (kg)
|23
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|378 x 291 x 516
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 7 Surface Cleaner, kivipindade ja fassaadipuhastusvahend, kolm-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex keerdumiskindel
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Haagissuvilad / matkaautod
