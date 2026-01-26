Survepesur K 7 Compact on kompaktne, praktiline ja võimas. Seadmel on vesijahutusega mootor ja see on valmistatud sagedaseks suure mustuse eemaldamiseks kodus. Survepesurit on kahest kandesangast ja teleskoopkäepidemest lihtne teisaldada ja see võtab vähe ruumi. Kodukomplekt Home Kit sisaldab pinnapuhastit T 7 Surface Cleaner ning 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit Stone and Façade Cleaner. Seadmel on ka pihustuspüstol Quick Connect, 10-meetrine kummist survepesuvoolik ja veefilter. Lisaks pihustusvarras Vario Power (VPS), millega saab reguleerida rõhku lihtsa pööramisega, samuti pöörleva kitsa joaga mustusepuhasti, mis eemaldab täielikult isegi kõige tõrksama mustuse.