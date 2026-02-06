Käeshoitav survepesur KHB 6 Plus Battery Set MJ
Tõhus, kaasaskantav ja ülimalt mitmekülgne tänu 5-in-1 Multi Jet otsikule: kerge KHB 6 Battery Set MJ juhtmeta keskmise survega survepesur imemisvooliku, 18 V vahetatava aku ja akulaadijaga.
Elektriühendus puudub? Pole probleemi! Kärcheri 18 V akuplatvormiga kerge ja käeshoitav akutoitel kesksurvepesur KHB 6 Battery Set MJ puhastab kodus ja aias praktiliselt kõik pinnad, vajamata selleks elektriühendust. Komplekti kuuluvad imemisvoolik ja ruumisäästlik kokkupandav ämber liikuvaks puhastamiseks ilma veeühenduseta. Seda saab kasutada isegi looduslike veeallikatega, näiteks vihmaveega. Komplekti kuuluv MJ 24 viis ühes Multi Jet otsik muudab selle ideaalseks paljude rakenduste jaoks. Kitsa joa, lehvikjoa, loputusjoa, õrna pihustuse ja jugavoolu vahel vahetamine on kiire kui välk, ilma otsikut või pihustustoru vahetamata. Kui veest üksi jääb väheks, suurendavad valikulised tarvikud, nagu pesuhari või vahuotsik, puhastusvõimsust.
Omadused ja tulu
Mobiilne puhastusSõltumatu toiteallikast tänu akutehnoloogiale. Tänu tarnekomplekti kuuluvale imemisvoolikule pole veeühendust vaja.
Tõhusam ja optimaalselt reguleeritud keskmine rõhkMaksimaalne rõhk 24 bar tõhusaks, mobiilseks ja lihtsaks vahepuhastuseks. Käeshoitav MJ 24 võimaldab ühendada viit otsakut ja ühte pihustustoru puhastamiseks ja kastmiseks. Puhastab isegi tundlikud pinnad õrnalt, ohutult ja usaldusväärselt.
Kerge ja innovatiivse disainiga seadeOptimaalne liikumisvabadus ja paindlikkus puhastamisel. Käeshoitav akutoitel kesksurvepesur kiireteks vahepuhastusteks.
Tarvikud laia valiku rakenduste jaoks
- Kasutamiseks treppidel ja väiksematel pindadel: käsihari PS 20
- Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks: 360° pööratav ühendus käeshoitaval pihustustorul VJ 24.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|max. 24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|max. 200
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- MJ 24 5-in-1 Multi Jet otsik
- Kokkuvolditav veepaak
Seadmed
- Vee imemine
- Pihustusotsik: pikk
- Integreeritud veefilter
- Seadme filter
- SH 5 imemisvoolik
Kasutusvaldkonnad
- Lillepotid
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Prügikonteinerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Jalgrattad
- Aiad
- Aia mänguasjad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
