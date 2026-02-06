Elektriühendus puudub? Pole probleemi! Kärcheri 18 V akuplatvormiga kerge ja käeshoitav akutoitel kesksurvepesur KHB 6 Battery Set MJ puhastab kodus ja aias praktiliselt kõik pinnad, vajamata selleks elektriühendust. Komplekti kuuluvad imemisvoolik ja ruumisäästlik kokkupandav ämber liikuvaks puhastamiseks ilma veeühenduseta. Seda saab kasutada isegi looduslike veeallikatega, näiteks vihmaveega. Komplekti kuuluv MJ 24 viis ühes Multi Jet otsik muudab selle ideaalseks paljude rakenduste jaoks. Kitsa joa, lehvikjoa, loputusjoa, õrna pihustuse ja jugavoolu vahel vahetamine on kiire kui välk, ilma otsikut või pihustustoru vahetamata. Kui veest üksi jääb väheks, suurendavad valikulised tarvikud, nagu pesuhari või vahuotsik, puhastusvõimsust.