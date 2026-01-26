Alati ideaalselt paigutatud: stiilne voolikukarp paigaldatakse ruumi säästmiseks seinale ja ühendatakse kraaniga ühendusvooliku abil. Tänu seinaklambrile saab voolikukarpi pöörata isegi rohkem kui 180° ja jõuab seetõttu vaevata igasse aianurka. Aiavoolikut saab hõlpsasti pikendada kuni 30 meetrini. Seal on vastavad lukustamisetapid: voolik haakub lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt. Vooliku otsast õrnalt tõmmates vabastatakse lukustusmehhanism, nii et voolik tõmbub automaatselt ja kontrollitult tagasi ilma keerdude ja sõlmedeta. Voolikukarp kogub punkte ka FlexChange'iga, uuendusliku kinnitussüsteemiga, mis võimaldab voolikukarbi hõlpsalt seinaklambri ja voolikuotsa vahel vahetada. Seinakinnitus on samuti eemaldatav ning sellel on pilud düüside ja kastmistarvikute jaoks. Voolikukarp on ka UV- ja külmakindel ning seetõttu saab selle aastaringselt oma maja seinale panna. Varguse vältimiseks saab paigaldada trossluku. Kärcher annab tootele 5-aastase garantii.