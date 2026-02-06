Survepesur K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
Kodu ja auto puhastamiseks mõeldud survepesur K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pakub jõudlust 60 m²/h ning sellel on vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull.
K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pakub püsivat jõudlust sagedasteks puhastustöödeks tänu vesijahutusega mootorile. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik tagavad suure paindlikkuse. G 180 Q Comfort Connect püstolil on LCD-ekraan 3 surveastmega ja eco!Mode seadistusega. COMFORT!Hold vähendab hoidmissurvet ja reguleerimine püstolilt parandab ergonoomikat. Sisaldab auto- ja kodukomplekti koos pinnapuhastiga T 5, 1 l kivipuhastusvahendit, pöörlevat pesuharja ja 1 l autošampooni. Quick Connect süsteem lihtsustab vooliku ühendamist ja 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja režiimi. Bluetooth-ühendus lubab survet reguleerida nutitelefonist Kärcher Home & Garden äpi kaudu.
Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioon
- Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks.
- Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
4-ühes Multi Jet pihustustoru
- Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
- Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
- Jätkusuutlik pakend, mis on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|19
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast. / ³⁾ Seadistuses/tasemel eco!Mode on veetarbimine 30% ja energiatarbimine 35% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (3. tase).
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): K 7: pöörlev pesuhari, vahetatav Car & Bike otsik, mikrokiudlapp, autošampoon 3-ühes, 1 l
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Connect
- 4-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud kandesang
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
- Pehme pinnaga rattad
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Puhastusvahendid
