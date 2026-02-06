Survepesur K 7 Comfort Premium Connect Car&Home

Kodu ja auto puhastamiseks mõeldud survepesur K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pakub jõudlust 60 m²/h ning sellel on vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull.

K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pakub püsivat jõudlust sagedasteks puhastustöödeks tänu vesijahutusega mootorile. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik tagavad suure paindlikkuse. G 180 Q Comfort Connect püstolil on LCD-ekraan 3 surveastmega ja eco!Mode seadistusega. COMFORT!Hold vähendab hoidmissurvet ja reguleerimine püstolilt parandab ergonoomikat. Sisaldab auto- ja kodukomplekti koos pinnapuhastiga T 5, 1 l kivipuhastusvahendit, pöörlevat pesuharja ja 1 l autošampooni. Quick Connect süsteem lihtsustab vooliku ühendamist ja 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja režiimi. Bluetooth-ühendus lubab survet reguleerida nutitelefonist Kärcher Home & Garden äpi kaudu.

Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioon
  • Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks.
  • Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
4-ühes Multi Jet pihustustoru
  • Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
  • Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
  • Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
  • Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
  • Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
  • Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
  • Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
  • Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
  • Jätkusuutlik pakend, mis on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 19
Kaal, sh pakend (kg) 29,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast. / ³⁾ Seadistuses/tasemel eco!Mode on veetarbimine 30% ja energiatarbimine 35% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (3. tase).

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): K 7: pöörlev pesuhari, vahetatav Car & Bike otsik, mikrokiudlapp, autošampoon 3-ühes, 1 l
  • Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Connect
  • 4-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud kandesang
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
  • Pehme pinnaga rattad
  • Ühendus Bluetoothi kaudu
  • Töötamine läbi rakenduse
  • nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Aiad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
