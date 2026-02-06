K 7 Comfort Premium Connect Car & Home pakub püsivat jõudlust sagedasteks puhastustöödeks tänu vesijahutusega mootorile. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik tagavad suure paindlikkuse. G 180 Q Comfort Connect püstolil on LCD-ekraan 3 surveastmega ja eco!Mode seadistusega. COMFORT!Hold vähendab hoidmissurvet ja reguleerimine püstolilt parandab ergonoomikat. Sisaldab auto- ja kodukomplekti koos pinnapuhastiga T 5, 1 l kivipuhastusvahendit, pöörlevat pesuharja ja 1 l autošampooni. Quick Connect süsteem lihtsustab vooliku ühendamist ja 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja režiimi. Bluetooth-ühendus lubab survet reguleerida nutitelefonist Kärcher Home & Garden äpi kaudu.