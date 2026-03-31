Survepesur K 7 Comfort Premium Home & eco!Booster on ideaalne tugeva mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Kodukomplekt (Home Kit) sisaldab pinnapuhastit T 7 ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnadele pindadele ning tänu 50% suuremale puhastusvõimele võrreldes lamejoaga säästab see vett, energiat ja aega. Vesijahutusega pikaealine mootor tagab usaldusväärse jõudluse. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik pakuvad mugavust ja paindlikkust. G 180 Q COMFORT!Hold pesupüstol vähendab märgatavalt hoidmissurvet. 4-ühes Multi Jet pihustustoru pakub nelja režiimi, mida saab vahetada otsikut keerates. 2-ühes puhastusvahendi süsteem tagab täpse pealekandmise. Kaableid ja tarvikuid saab hoida seadmel ning teleskoopkäepide ja pehmed rattad hõlbustavad liigutamist. Kasutustugi on saadaval Kärcher Home & Garden äpis.