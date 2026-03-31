Survepesur K 7 Comfort Premium Home & eco!Booster; jõudlus 60 m²/h, vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull. Komplektis Home ja eco!Booster komplektid.
Survepesur K 7 Comfort Premium Home & eco!Booster on ideaalne tugeva mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Kodukomplekt (Home Kit) sisaldab pinnapuhastit T 7 ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnadele pindadele ning tänu 50% suuremale puhastusvõimele võrreldes lamejoaga säästab see vett, energiat ja aega. Vesijahutusega pikaealine mootor tagab usaldusväärse jõudluse. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik pakuvad mugavust ja paindlikkust. G 180 Q COMFORT!Hold pesupüstol vähendab märgatavalt hoidmissurvet. 4-ühes Multi Jet pihustustoru pakub nelja režiimi, mida saab vahetada otsikut keerates. 2-ühes puhastusvahendi süsteem tagab täpse pealekandmise. Kaableid ja tarvikuid saab hoida seadmel ning teleskoopkäepide ja pehmed rattad hõlbustavad liigutamist. Kasutustugi on saadaval Kärcher Home & Garden äpis.
Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioonSeadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks. Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusegaQuick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.
4-ühes Multi Jet pihustustoruPalju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus. Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
- Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veekulu võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-ühes Multi Jet
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud kandesang
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
- Pehme pinnaga rattad
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.