Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster

Survepesur K 7 Comfort Premium Home & eco!Booster; jõudlus 60 m²/h, vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull. Komplektis Home ja eco!Booster komplektid.

Survepesur K 7 Comfort Premium Home & eco!Booster on ideaalne tugeva mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Kodukomplekt (Home Kit) sisaldab pinnapuhastit T 7 ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne õrnadele pindadele ning tänu 50% suuremale puhastusvõimele võrreldes lamejoaga säästab see vett, energiat ja aega. Vesijahutusega pikaealine mootor tagab usaldusväärse jõudluse. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik pakuvad mugavust ja paindlikkust. G 180 Q COMFORT!Hold pesupüstol vähendab märgatavalt hoidmissurvet. 4-ühes Multi Jet pihustustoru pakub nelja režiimi, mida saab vahetada otsikut keerates. 2-ühes puhastusvahendi süsteem tagab täpse pealekandmise. Kaableid ja tarvikuid saab hoida seadmel ning teleskoopkäepide ja pehmed rattad hõlbustavad liigutamist. Kasutustugi on saadaval Kärcher Home & Garden äpis.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster: Nutikas seadme kontseptsioon
Nutikas seadme kontseptsioon
Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks. Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster: Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusega
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusega
Quick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.
Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster: 4-ühes Multi Jet pihustustoru
4-ühes Multi Jet pihustustoru
Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus. Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
  • Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
  • Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
  • Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
  • Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
  • Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
  • Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
  • Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Kuni 80% väiksem veekulu võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 - 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 18,8
Kaal, sh pakend (kg) 29,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-ühes Multi Jet
  • eco!Booster
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud kandesang
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
  • Pehme pinnaga rattad
Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
Survepesur K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Aiad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
