Elektriline PCL 4 terrassipuhastaja võimaldab puidust terrassidelt tõrksa mustuse lihtsalt, põhjalikult ja erakordselt ühtlaselt eemaldada. Ühendage lihtsalt terrassipuhasti aiavoolikuga ja alustage puhastamist. Kahe pöörleva ja vahetatava rullharja kombinatsioon ning veevoolu reguleerimise võimalus tagavad, et mustust saab üheaegselt usaldusväärselt lahti saada ja eemaldada. See tähendab, et siseõued saab hetkega põhjalikult puhastada. Rullide laius ja asend on välja töötatud nii, et kaks lauda saaks ühe sammuga kuni servani puhtaks, mis säästab ka aega. Tänu vahetatavatele rullharjadele saab masinat kasutada mitte ainult puit- ja WPC-pindade puhastamiseks, vaid ka kõigi siledate ja tihendatud kiviplaatide ja plaatide põhjalikuks ja õrnaks puhastamiseks.