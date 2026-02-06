Pinnapuhastaja PCL 4
Tänu pöörlevatele rullharjadele ja integreeritud veejaotusele eemaldab PCL 4 terrassipuhastaja puidust terrassidelt mustuse põhjalikult ja ühtlaselt.
Elektriline PCL 4 terrassipuhastaja võimaldab puidust terrassidelt tõrksa mustuse lihtsalt, põhjalikult ja erakordselt ühtlaselt eemaldada. Ühendage lihtsalt terrassipuhasti aiavoolikuga ja alustage puhastamist. Kahe pöörleva ja vahetatava rullharja kombinatsioon ning veevoolu reguleerimise võimalus tagavad, et mustust saab üheaegselt usaldusväärselt lahti saada ja eemaldada. See tähendab, et siseõued saab hetkega põhjalikult puhastada. Rullide laius ja asend on välja töötatud nii, et kaks lauda saaks ühe sammuga kuni servani puhtaks, mis säästab ka aega. Tänu vahetatavatele rullharjadele saab masinat kasutada mitte ainult puit- ja WPC-pindade puhastamiseks, vaid ka kõigi siledate ja tihendatud kiviplaatide ja plaatide põhjalikuks ja õrnaks puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Kaks kvaliteetset pöörlevat rullharja (puitpindadele kuuluvad tarnekomplekti)Puitpindade põhjalik ja ühtlane puhastus välispiirkondades, millel on hea toimivus.
Kaks otsikut rullharjade kohalVabastab ja eemaldab mustuse ühe sammuga. Eemaldab tõrksa mustuse.
Veekogust saab reguleerida klapi abilVeesäästlik puhastus.
Rullharjade keskkinnitus
- Puhastamine kuni pinna servani – isegi nurkade ja servadeni.
Vahetatavad rullharjad
- Puidust terrassilaudade ja WPC pindade puhastamiseks sobivad rullharjad puitpindadele. Kivipinna rullharjad (saadaval lisatarvikuna) sobivad siledatele ja tihendatud kiviplaatidele.
Võimas mootor rullharjade juhtimiseks
- Lihtne töö minimaalse pingutusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|10
|Survevahemik
|Madalsurve
|Veekulu 4 baari juures (l/h)
|max. 180
|Nimisisendvõimsus (kW)
|0,6
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 800
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1281 x 307 x 350
Scope of supply
- Rullharjad puitpindadele: 2 tk.
Seadmed
- Kaks vee düüsi
- Ventiil veekoguse reguleerimiseks
- Hoiustamisasend
- Ergonoomiline käepide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Puitpinnad
- Roheline samblik
- Sammal
Lisatarvikud
