Survepesur K 5 Comfort Premium Car
Survepesur K 5 Comfort Premium Car; jõudlus 40 m²/h, vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull. Komplektis auto puhastuskomplekt.
K 5 Comfort Premium Car on ideaalne keskmise mustuse eemaldamiseks. Vesijahutusega mootor tagab püsiva jõudluse. Sisaldab autokomplekti (Car Cleaning Kit), kuhu kuuluvad vahetatava otsikuga pöörlev pesuhari, mikrokiudlapp ja 1 l autošampooni. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik tagavad hea liikumisvabaduse.
Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioon
- Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks.
- Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusega
- COMFORT!Hold vähendab märgatavalt hoidmisel tekkivat survet. Eriti kasulik pikaajalisel kasutamisel ja suurte pindade puhastamisel.
- Quick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.
4-ühes Multi Jet pihustustoru
- Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
- Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
- Uuenduslik puhastusvahendi kontseptsioon tagab maksimaalse paindlikkuse ja optimaalse doseerimise igaks puhastustööks.
- Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 25% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|20,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.
Scope of supply
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): K 5: pöörlev pesuhari, vahetatav Car & Bike otsik, mikrokiudlapp, autošampoon 3-ühes, 1 l
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
- Pehme pinnaga rattad
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Fassaad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
