Tehnilised andmed

Pinge (V) 230 Sagedus ( Hz ) 50 Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 Vooluhulk (l/h) max. 500 Puhastatav pind (m²/h) 40 sisendtemperatuur (°C) max. 40 Nimisisendvõimsus (kW) 2,1 Toitekaabel (m) 5 Värvus Kollane Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,3 Kaal, sh pakend (kg) 20,8 Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.