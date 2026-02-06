K 7 Comfort Premium Car & Home on ideaalne tugeva mustuse eemaldamiseks. Sisaldab kodukomplekti pinnapuhastiga T 7 ja 1 l kivipuhastusvahendiga ning autokomplekti, kuhu kuuluvad vahetatava otsikuga pöörlev pesuhari, mikrokiudlapp ja 1 l autošampooni. Vesijahutusega pikaealine mootor on loodud sagedaseks kasutamiseks. Seadmel on voolikurull ja paindlik PremiumFlex voolik. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab käe väsimist ja Quick Connect võimaldab kiiret vooliku ühendamist. 4-ühes Multi Jet pihustustoru pakub nelja pihustusmustrit. 2-ühes puhastusvahendi süsteem on mugav ja tõhus. Tarvikud on hoiustatavad seadmel, transportimist lihtsustavad teleskoopkäepide ja pehmed rattad. Kärcheri äpp pakub nõuandeid ja nippe.