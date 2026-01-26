Survepesur K 7 Comfort Premium
Survepesur K 7 Comfort Premium, mille jõudlus on 60 m²/h, on varustatud vesijahutusega mootori, PremiumFlex vooliku ja voolikurulliga ning sobib ideaalselt tugeva mustuse eemaldamiseks.
Survepesur K 7 Comfort Premium on ideaalne tugeva mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega ja seeläbi pikaealine mootor on loodud sagedaseks puhastamiseks ning tagab usaldusväärse jõudluse. Integreeritud voolikurull koos PremiumFlex voolikuga pakub mugavust ja suurt paindlikkust. Lisaks vähendab G 180 Q COMFORT!Hold pesupüstol märgatavalt hoidmissurvet, mis võimaldab väsimatut tööd, ning tänu Quick Connect süsteemile saab kõrgsurvevooliku ühendada kiiresti ja lihtsalt. Uuenduslik 4-ühes Multi Jet pihustustoru koondab 4 erinevat pihustusrežiimi, mida saab mugavalt reguleerida otsikut keerates. Lisaks pakub 2-ühes puhastusvahendi kontseptsioon mugavust ja täpset pealekandmist vastavalt ülesandele. Tarvikuid ja kaablit saab mugavalt seadmel hoiustada ning teleskoopkäepide ja pehme pinnaga rattad muudavad transportimise lihtsaks. Kärcheri Home & Garden äpp pakub integreeritud rakendusnõustajat ning kasulikke näpunäiteid.
Omadused ja tulu
4-ühes Multi Jet pihustustoru
- Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
- Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
- Jätkusuutlik pakend, mis on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud.
Scope of supply
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2-ühes puhastusvahendi süsteem
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud kandesang
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
- Pehme pinnaga rattad
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
