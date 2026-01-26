Survepesur K 7 Comfort Premium on ideaalne tugeva mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega ja seeläbi pikaealine mootor on loodud sagedaseks puhastamiseks ning tagab usaldusväärse jõudluse. Integreeritud voolikurull koos PremiumFlex voolikuga pakub mugavust ja suurt paindlikkust. Lisaks vähendab G 180 Q COMFORT!Hold pesupüstol märgatavalt hoidmissurvet, mis võimaldab väsimatut tööd, ning tänu Quick Connect süsteemile saab kõrgsurvevooliku ühendada kiiresti ja lihtsalt. Uuenduslik 4-ühes Multi Jet pihustustoru koondab 4 erinevat pihustusrežiimi, mida saab mugavalt reguleerida otsikut keerates. Lisaks pakub 2-ühes puhastusvahendi kontseptsioon mugavust ja täpset pealekandmist vastavalt ülesandele. Tarvikuid ja kaablit saab mugavalt seadmel hoiustada ning teleskoopkäepide ja pehme pinnaga rattad muudavad transportimise lihtsaks. Kärcheri Home & Garden äpp pakub integreeritud rakendusnõustajat ning kasulikke näpunäiteid.