K 5 Comfort Premium Car & Home on ideaalne keskmise mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega mootor pakub püsivalt kõrget puhastusvõimet. Komplektis on kodukomplekti pinnapuhastiga T 5 ja 1 l fassaadipuhastusvahendit ning autokomplekt pöörleva harja, lapi ja 1 l autošampooniga. Voolikurull ja PremiumFlex voolik muudavad käsitsemise mugavaks.