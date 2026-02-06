Pinnapuhastaja PCL 6
Kasutades pöörlevaid rullharju ja integreeritud veejaotust, eemaldab terrassipuhastaja PCL 6 terrassidelt mustuse kiiresti, põhjalikult ja ühtlaselt.
Elektrijõul töötava PCL 6 abil saab puitterrassilt eemaldada tõrksa mustuse ülimalt lihtsalt, ühtlaselt, kiiresti ja põhjalikult. Lihtsalt ühendage seade oma aiavoolikuga – ja oletegi valmis koristama. Tänu nelja pöörleva rullharja ja reguleeritava veevarustuse kombinatsioonile saab mustuse kiiresti ja usaldusväärselt märjaks teha, samal ajal kui see üles korjatakse ja ära transporditakse. Terrass puhastatakse peaaegu hetkega põhjalikult, kasutades ainult minimaalset vajalikku kogust vett. Rullide laius ja asend on välja töötatud nii, et kaks lauda saaks ühe sammuga kuni servani puhtaks, mis säästab ka aega. Tänu vahetatavatele rullharjadele on mitte ainult puit- ja WPC-põrandakatted, vaid ka siledad ja peenepoorilised kiviplaadid kergesti puhastatavad, saavutades täiuslikud tulemused.
Omadused ja tulu
Ülitõhus ajami kontseptsioonTõhus energiasäästlik mootor nelja rullharja juhtimiseks, mis pöörlevad vastassuundades. Uskumatult lihtne ja mugav kasutada kiireks, põhjalikuks ja ühtlaseks puhastamiseks.
Neli kvaliteetset pöörlevat rullharja (tarnekomplektis on puitpindadele)Puitpindade rullharjad sobivad puidust terrassilaudade ja WPC põrandakatete puhastamiseks. Kivipindade rullharjad on saadaval lisavarustusena kasutamiseks siledatel ja peenepoorilistel kiviplaatidel ja plaatidel.
Quick Connect harja pistikPuit- ja kivipindade rullharjade vahetamine on kiire ja lihtne (ei kuulu komplekti).
Vesi jaotatakse puhastatavale pinnale harjakorpuse kahe pihustusotsiku abil
- Niisutab, eemaldab ja korjab mustuse ühe sammuga. Eemaldab tõrksa mustuse.
Veekogust saab reguleerida klapi abil
- Veesäästlik puhastus. Kasutatava vee kogus varieerub sõltuvalt puhastusülesande nõuetest.
Pritsmekaitse
- Ümbrus hoitakse puhtana. Must vesi juhitakse harja korpusesse.
- Harja korpus katab harjad peaaegu täielikult.
- Harja korpus on mõeldud puhastamiseks kuni servani.
Käepideme nurga reguleerimine mis tahes kraadini
- Ergonoomiline tööasend, kuna käepideme kõrgust saab kohandada vastavalt kasutaja pikkusele.
Hoiustamisasend
- Ruumisäästlik hoiuasend, et kaitsta harju, kui seadet ei kasutata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|10
|Survevahemik
|Madalsurve
|Veekulu 4 baari juures (l/h)
|max. 180
|Nimisisendvõimsus (kW)
|0,3
|Harja kiirus (rpm)
|600 - 800
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|347 x 307 x 1314
Scope of supply
- Rullharjad puitpindadele: 4 tk.
Seadmed
- Kaks vee düüsi
- Ventiil veekoguse reguleerimiseks
- Hoiustamisasend
- Ergonoomiline käepide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Puitpinnad
- Roheline samblik
- Sammal
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.