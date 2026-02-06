Elektrijõul töötava PCL 6 abil saab puitterrassilt eemaldada tõrksa mustuse ülimalt lihtsalt, ühtlaselt, kiiresti ja põhjalikult. Lihtsalt ühendage seade oma aiavoolikuga – ja oletegi valmis koristama. Tänu nelja pöörleva rullharja ja reguleeritava veevarustuse kombinatsioonile saab mustuse kiiresti ja usaldusväärselt märjaks teha, samal ajal kui see üles korjatakse ja ära transporditakse. Terrass puhastatakse peaaegu hetkega põhjalikult, kasutades ainult minimaalset vajalikku kogust vett. Rullide laius ja asend on välja töötatud nii, et kaks lauda saaks ühe sammuga kuni servani puhtaks, mis säästab ka aega. Tänu vahetatavatele rullharjadele on mitte ainult puit- ja WPC-põrandakatted, vaid ka siledad ja peenepoorilised kiviplaadid kergesti puhastatavad, saavutades täiuslikud tulemused.