Pikaealise vesijahutusega mootoriga K 7 Comfort Premium Connect pakub püsivat võimsust sagedasteks töödeks, samas kui voolikurull koos PremiumFlex voolikuga tagab suure paindlikkuse. G 180 Q Comfort Connect pesupüstolil on LCD-ekraan 3 surveastmega, sealhulgas eco!Mode ja 2 puhastusvahendi taset. COMFORT!Hold funktsioon vähendab hoidmissurvet ja tasemete reguleerimine püstolilt parandab märgatavalt ergonoomikat. Quick Connect süsteem säästab aega vooliku ühendamisel ning 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja pihustustüüpi. 2-ühes puhastusvahendi kontseptsioon tagab optimaalse tulemuse. Bluetooth-ühendus Kärcher Home & Garden äpiga võimaldab survet reguleerida nutitelefonist, kus on saadaval ka rakendusnõustaja ja praktilised nipid.