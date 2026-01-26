Survepesur K 5 Comfort Premium Connect
Survepesur K 5 Comfort Premium Connect vesijahutusega mootori, PremiumFlex vooliku ja voolikurulliga pakub jõudlust 40 m²/h ning sobib ideaalselt kodu ja auto puhastamiseks.
K 5 Comfort Premium Connect on varustatud vesijahutusega pikaealise mootoriga ja mugava voolikurulliga. G 180 Q Comfort Connect püstol vähendab hoidmissurvet ja selle LCD-ekraan pakub 3 surveastet, eco!Mode seadistust ja 2 puhastusvahendi taset. Reguleerimine püstolilt parandab ergonoomikat. Quick Connect ja 4-ühes Multi Jet toru teevad kasutamise lihtsaks. Bluetooth-ühendus Kärcheri rakendusega lubab survet reguleerida nutitelefonist, kus on saadaval ka nõuanded ja nipid.
Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioonSeadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks. Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusegaCOMFORT!Hold vähendab märgatavalt hoidmisel tekkivat survet. Eriti kasulik pikaajalisel kasutamisel ja suurte pindade puhastamisel. Pesupüstoli 180° taseme reguleerimine võimaldab ergonoomilist puhastamist ja suuremat paindlikkust kasutusel.
4-ühes Multi Jet pihustustoruPalju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus. Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada.
2-ühes puhastusvahendi süsteem
- Uuenduslik puhastusvahendi kontseptsioon tagab maksimaalse paindlikkuse ja optimaalse doseerimise igaks puhastustööks.
- Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
- Mugav ja lihtne puhastusvahendite kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (valikuline lisavarustus) kaitsevad ja hooldavad puhastatavat pinda ning tagavad tõhusa tulemuse.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 25% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|19,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.
Scope of supply
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Connect
- 4-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2-ühes puhastusvahendi süsteem
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
- Pehme pinnaga rattad
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
