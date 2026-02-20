K 5 Comfort Premium Home Wood sobib ideaalselt keskmise mustuse eemaldamiseks. Vesijahutusega mootor ja voolikurull tagavad püsiva jõudluse ja liikumisvabaduse. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab käe väsimist. Komplektis on kodukomplekti pinnapuhastiga T 5 ja 1 l puidupuhastusvahendit. Quick Connect ja 4-ühes Multi Jet toru lisavad kasutusmugavust.