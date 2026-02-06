Pinnapuhastaja PCL 3-18
Akutoitel terrassipuhastaja puhastab puidust terrassid paindlikult, tõhusalt ja jääke jätmata tänu pöörlevatele rullharjadele ja integreeritud veejaotussüsteemile.
Tänu akutoitel töötavale terrassipuhastusvahendile ei häiri mustus ja muud saasteained, nagu sammal, enam teie puidust terrassi. Juhtmeta töö muudab PCL 3-18 eriti sobivaks eemalolevate kohtade puhastamiseks. Ühendage see lihtsalt aiavoolikuga ja oletegi valmis: tänu integreeritud veejaotussüsteemile eemaldatakse mustus pöörlevate rullharjade abil ja pestakse kõik kohe minema. Töölaius on optimaalselt kujundatud nii, et korraga saab puhastada kahte lauda, kuni servadeni välja. Lisaks pole rullharjade vahetamiseks vaja tööriistu, mis tähendab, et lisaks puidule ja WPC-le saab ka siledaid kiviplaate põhjalikult ja vaevata puhastada.
Omadused ja tulu
Kaks pöörlevat rullharja (puitpindadele kuuluvad tarnekomplekti)Puidust ja WPC-st valmistatud välispindade põhjalik puhastus.
Integreeritud veejaotusSuurepärased puhastustulemused – mustus eemaldatakse ja pestakse ära ühe liigutusega.
Ergonoomiline veereguleerimisventiilVee kogust saab paindlikult reguleerida vastavalt mustuse tasemele.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Reaalajas tehnoloogia LCD akuekraaniga: tööaeg, laadimisaeg ja aku mahutavus
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada 18 V Battery Power platvormi seadmetes.
Vahetatavad rullharjad
- Sobib puidust terrassipaneelide ja WPC põrandakatete puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Maksimaalne rõhk (bar)
|max. 10
|Survevahemik
|Madalsurve
|Veekulu 4 baari juures (l/h)
|max. 180
|Harja kiirus (rpm)
|500 - 600
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Seadmed
- Kaks vee düüsi
- Ventiil veekoguse reguleerimiseks
- Hoiustamisasend
- Ergonoomiline käepide
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Puitpinnad
- Sammal
