Tänu akutoitel töötavale terrassipuhastusvahendile ei häiri mustus ja muud saasteained, nagu sammal, enam teie puidust terrassi. Juhtmeta töö muudab PCL 3-18 eriti sobivaks eemalolevate kohtade puhastamiseks. Ühendage see lihtsalt aiavoolikuga ja oletegi valmis: tänu integreeritud veejaotussüsteemile eemaldatakse mustus pöörlevate rullharjade abil ja pestakse kõik kohe minema. Töölaius on optimaalselt kujundatud nii, et korraga saab puhastada kahte lauda, ​​kuni servadeni välja. Lisaks pole rullharjade vahetamiseks vaja tööriistu, mis tähendab, et lisaks puidule ja WPC-le saab ka siledaid kiviplaate põhjalikult ja vaevata puhastada.