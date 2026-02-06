PCL 3-18 terrassipesur eemaldab puidust terrassidelt põhjalikult ja järjekindlalt mustuse ja muu saaste, nagu näiteks sambla ja roheluse. Ühendage see lihtsalt aiavoolikuga ja oletegi valmis: pöörlevad rullharjad ja integreeritud veejaotussüsteem eemaldavad mustuse, mis seejärel otse ära pestakse. Selles protsessis kasutatava vee kogust saab reguleerida nii, et vett kulub ainult nii palju, kui puhastusülesanne nõuab. Rullharjade optimeeritud laius ja asend võimaldavad puhastada korraga kahte lauda kuni servadeni. Veelgi enam, rullharjade vahetamiseks pole vaja tööriistu, mis tähendab, et lisaks puidule ja WPC-le saab ka siledaid kiviplaate põhjalikult ja vaevata puhastada. Tänu juhtmevabale tööle sobib seade suurepäraselt ka eemalolevate kohtade puhastamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 18-voldine vahetatav aku ja kiirlaadija.