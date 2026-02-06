Pinnapuhastaja PCL 3-18 Battery Set

PCL 3-18 terrassipuhastaja jätab teie puidust terrassid särama. Tänu kahele pöörlevale rullharjale ja integreeritud veejaotussüsteemile on puhastamine kiire ja vaevatu. Kaasas aku ja kiirlaadija.

PCL 3-18 terrassipesur eemaldab puidust terrassidelt põhjalikult ja järjekindlalt mustuse ja muu saaste, nagu näiteks sambla ja roheluse. Ühendage see lihtsalt aiavoolikuga ja oletegi valmis: pöörlevad rullharjad ja integreeritud veejaotussüsteem eemaldavad mustuse, mis seejärel otse ära pestakse. Selles protsessis kasutatava vee kogust saab reguleerida nii, et vett kulub ainult nii palju, kui puhastusülesanne nõuab. Rullharjade optimeeritud laius ja asend võimaldavad puhastada korraga kahte lauda kuni servadeni. Veelgi enam, rullharjade vahetamiseks pole vaja tööriistu, mis tähendab, et lisaks puidule ja WPC-le saab ka siledaid kiviplaate põhjalikult ja vaevata puhastada. Tänu juhtmevabale tööle sobib seade suurepäraselt ka eemalolevate kohtade puhastamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 18-voldine vahetatav aku ja kiirlaadija.

Omadused ja tulu
Pinnapuhastaja PCL 3-18 Battery Set: Kaks pöörlevat rullharja (puitpindadele kuuluvad tarnekomplekti)
Kaks pöörlevat rullharja (puitpindadele kuuluvad tarnekomplekti)
Puidust ja WPC-st valmistatud välispindade põhjalik puhastus.
Pinnapuhastaja PCL 3-18 Battery Set: Integreeritud veejaotus
Integreeritud veejaotus
Suurepärased puhastustulemused – mustus eemaldatakse ja pestakse ära ühe liigutusega.
Pinnapuhastaja PCL 3-18 Battery Set: Ergonoomiline veereguleerimisventiil
Ergonoomiline veereguleerimisventiil
Vee kogust saab paindlikult reguleerida vastavalt mustuse tasemele.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada 18 V Battery Power platvormi seadmetes.
Vahetatavad rullharjad
  • Sobib puidust terrassipaneelide ja WPC põrandakatete puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Maksimaalne rõhk (bar) max. 10
Survevahemik Madalsurve
Veekulu 4 baari juures (l/h) max. 180
Harja kiirus (rpm) 500 - 600
Rullharja töölaius (mm) 300
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) max. 20 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 17 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 44 / 83
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4
Kaal, sh pakend (kg) 7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 363 x 307 x 1324

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)

Seadmed

  • Kaks vee düüsi
  • Ventiil veekoguse reguleerimiseks
  • Hoiustamisasend
  • Ergonoomiline käepide
Pinnapuhastaja PCL 3-18 Battery Set
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Rõdu
  • Puitpinnad
  • Sammal
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.