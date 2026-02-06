Pinnapuhastaja PCL 3-18 Battery Set
PCL 3-18 terrassipuhastaja jätab teie puidust terrassid särama. Tänu kahele pöörlevale rullharjale ja integreeritud veejaotussüsteemile on puhastamine kiire ja vaevatu. Kaasas aku ja kiirlaadija.
PCL 3-18 terrassipesur eemaldab puidust terrassidelt põhjalikult ja järjekindlalt mustuse ja muu saaste, nagu näiteks sambla ja roheluse. Ühendage see lihtsalt aiavoolikuga ja oletegi valmis: pöörlevad rullharjad ja integreeritud veejaotussüsteem eemaldavad mustuse, mis seejärel otse ära pestakse. Selles protsessis kasutatava vee kogust saab reguleerida nii, et vett kulub ainult nii palju, kui puhastusülesanne nõuab. Rullharjade optimeeritud laius ja asend võimaldavad puhastada korraga kahte lauda kuni servadeni. Veelgi enam, rullharjade vahetamiseks pole vaja tööriistu, mis tähendab, et lisaks puidule ja WPC-le saab ka siledaid kiviplaate põhjalikult ja vaevata puhastada. Tänu juhtmevabale tööle sobib seade suurepäraselt ka eemalolevate kohtade puhastamiseks. Tarnekomplekti kuuluvad 18-voldine vahetatav aku ja kiirlaadija.
Omadused ja tulu
Kaks pöörlevat rullharja (puitpindadele kuuluvad tarnekomplekti)Puidust ja WPC-st valmistatud välispindade põhjalik puhastus.
Integreeritud veejaotusSuurepärased puhastustulemused – mustus eemaldatakse ja pestakse ära ühe liigutusega.
Ergonoomiline veereguleerimisventiilVee kogust saab paindlikult reguleerida vastavalt mustuse tasemele.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD akuekraaniga reaalajas tehnoloogia: tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada 18 V Battery Power platvormi seadmetes.
Vahetatavad rullharjad
- Sobib puidust terrassipaneelide ja WPC põrandakatete puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Maksimaalne rõhk (bar)
|max. 10
|Survevahemik
|Madalsurve
|Veekulu 4 baari juures (l/h)
|max. 180
|Harja kiirus (rpm)
|500 - 600
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 83
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4
|Kaal, sh pakend (kg)
|7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Seadmed
- Kaks vee düüsi
- Ventiil veekoguse reguleerimiseks
- Hoiustamisasend
- Ergonoomiline käepide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu
- Puitpinnad
- Sammal
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.