K 5 Comfort Premium sobib ideaalselt keskmise mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Tugeva vesijahutusega mootoriga seade pakub püsivalt kõrget puhastusvõimet. Integreeritud voolikurull ja paindlik PremiumFlex voolik tagavad mugava käsitsemise ja liikumisvabaduse. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet märgatavalt. Quick Connect süsteem lubab voolikut kiirelt ühendada ja eemaldada. Mitmekülgne 4-ühes Multi Jet toru vahetab režiime otsiku pööramisega. 2-ühes puhastusvahendi süsteem pakub lisamugavust. Tarvikud ja kaablid on hoiustatavad seadmel. Kärcheri rakendus pakub abi ja kasulikke nippe.