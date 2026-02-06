Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 230 Sagedus ( Hz ) 50 Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18 Vooluhulk (l/h) max. 600 Puhastatav pind (m²/h) 60 sisendtemperatuur (°C) max. 60 Nimisisendvõimsus (kW) 3 Toitekaabel (m) 5 Värvus Kollane Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 19 Kaal, sh pakend (kg) 26,4 Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast. / ³⁾ Seadistuses/tasemel eco!Mode on veetarbimine 30% ja energiatarbimine 35% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (3. tase).