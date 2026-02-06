Survepesur K 7 Comfort Premium Connect Facade
Kodu ja auto puhastamiseks mõeldud survepesur K 7 Comfort Premium Connect pakub jõudlust 60 m²/h ning sellel on vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull.
Pikaealise vesijahutusega mootoriga K 7 Comfort Premium Connect Facade pakub püsivat võimsust sagedasteks töödeks. G 180 Q Comfort Connect pesupüstolil on LCD-ekraan 3 surveastmega. COMFORT!Hold funktsioon vähendab hoidmissurvet ja reguleerimine püstolilt parandab ergonoomikat. Komplektis on fassaadikomplekt pehme pinnaharjaga WB 60 ja eco!Booster efektiivseks tööks, säästes vett, energiat ja aega. Quick Connect võimaldab lihtsat vooliku ühendamist ja 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja režiimi. Bluetooth-ühendus Kärcher äpiga võimaldab survet nutitelefonist reguleerida.
Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioon
- Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks.
- Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
4-ühes Multi Jet pihustustoru
- Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
- Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
- Jätkusuutlik pakend, mis on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|19
|Kaal, sh pakend (kg)
|26,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast. / ³⁾ Seadistuses/tasemel eco!Mode on veetarbimine 30% ja energiatarbimine 35% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (3. tase).
Scope of supply
- Päikesepaneelide ja fassaadi puhastuskomplekt: K 7 (Comfort seeria): eco!Booster, pehme pinnapesuhari, ühekordne pihustustoru pikendus
- Pihustustoru pikendus
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Connect
- 4-ühes Multi Jet
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud kandesang
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
- Pehme pinnaga rattad
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.