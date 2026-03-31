Survepesur K 7 Comfort Premium Home Wood

Survepesur K 7 Comfort Premium Home Wood; jõudlus 60 m²/h, vesijahutusega mootor, PremiumFlex voolik ja voolikurull tugeva mustuse eemaldamiseks. Kaasas Home komplekt.

Survepesur K 7 Comfort Premium Home Wood sobib suurepäraselt tugeva mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega pikaealine mootor on mõeldud sagedaseks kasutamiseks ja tagab töökindluse. Integreeritud voolikurull ja PremiumFlex voolik pakuvad mugavust ja paindlikkust. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet ja Quick Connect süsteem võimaldab voolikut kiirelt ühendada. 4-ühes Multi Jet pihustustoru koondab 4 režiimi. Sisaldab kodukomplekti pinnapuhastiga T 7 ja 1 l puidupuhastusvahendiga suurte pindade hooldamiseks. Tarvikud saab hoiustada seadmel, teleskoopkäepide ja rattad muudavad liigutamise lihtsaks. Äpist leiab abi ja kasulikke nippe.

Nutikas seadme kontseptsioon
Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks. Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Quick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.
Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus. Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
  • Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
  • Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
  • Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
  • Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
  • Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
  • Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
  • Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Kuni 80% väiksem veekulu võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 - 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 18,8
Kaal, sh pakend (kg) 28
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Ainult seade, kõik plastosad ilma tarvikuteta.

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): K 7: T 7 pinnapuhasti, RM 612 puidupuhastusvahend 3-in-1, 1 l
  • Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud kandesang
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
  • Pehme pinnaga rattad
Survepesur K 7 Comfort Premium Home Wood
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Aiad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
