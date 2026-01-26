Survepesur K 6 Comfort Premium eemaldab vaevata kangekaelse mustuse kodus ja autol. Pikaealine vesijahutusega mootor tagab püsivalt kõrge jõudluse ning voolikurull ja PremiumFlex voolik pakuvad suurt paindlikkust. Ergonoomiline G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet, muutes ka pikemad tööd mugavaks. Quick Connect süsteem lihtsustab vooliku käsitsemist. 4-ühes Multi Jet toruga saab veejuga kohandada mis tahes pinnale hetkega. 2-ühes puhastusvahendi süsteem tagab täpse doseerimise. Seadmel on kompaktne tarvikute hoiustamine, teleskoopkäepide ja pehmed rattad. Kärcheri äpp pakub nõuandeid ja tuge.