Survepesur K 6 Comfort Premium, mille jõudlus on 50 m²/h, on varustatud PremiumFlex vooliku, voolikurulli ja vesijahutusega mootoriga ning sobib ideaalselt tugeva mustuse eemaldamiseks.

Survepesur K 6 Comfort Premium eemaldab vaevata kangekaelse mustuse kodus ja autol. Pikaealine vesijahutusega mootor tagab püsivalt kõrge jõudluse ning voolikurull ja PremiumFlex voolik pakuvad suurt paindlikkust. Ergonoomiline G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet, muutes ka pikemad tööd mugavaks. Quick Connect süsteem lihtsustab vooliku käsitsemist. 4-ühes Multi Jet toruga saab veejuga kohandada mis tahes pinnale hetkega. 2-ühes puhastusvahendi süsteem tagab täpse doseerimise. Seadmel on kompaktne tarvikute hoiustamine, teleskoopkäepide ja pehmed rattad. Kärcheri äpp pakub nõuandeid ja tuge.

Omadused ja tulu
4-ühes Multi Jet pihustustoru
  • Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
  • Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
  • Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
  • Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
  • Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
  • Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
  • Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
  • Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 25% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
  • Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230 / 240
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - 16
Vooluhulk (l/h) max. 510
Puhastatav pind (m²/h) 50
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 2,2
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,8
Kaal, sh pakend (kg) 19,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.

Scope of supply

  • Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: 2-ühes puhastusvahendi süsteem
  • Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
  • Pehme pinnaga rattad
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Aiad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
