K 5 Comfort Premium Connect Home on varustatud vesijahutusega mootori ja voolikurulliga. Sisaldab kodukomplekti (Home Kit) pinnapuhastiga T 5 ja 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. G 180 Q Comfort Connect püstol vähendab hoidmissurvet ning selle LCD-ekraan võimaldab valida 3 surveastme ja eco!Mode vahel. Quick Connect ja 4-ühes Multi Jet toru teevad kasutamise kiireks. Bluetoothi kaudu saab survet reguleerida nutitelefonist Kärcher Home & Garden äpiga.