Survepesur K 5 Comfort Premium Connect Home

Survepesur K 5 Comfort Premium Connect Home vesijahutusega mootori, PremiumFlex vooliku ja voolikurulliga pakub jõudlust 40 m²/h ning sobib ideaalselt kodu ja auto puhastamiseks.

K 5 Comfort Premium Connect Home on varustatud vesijahutusega mootori ja voolikurulliga. Sisaldab kodukomplekti (Home Kit) pinnapuhastiga T 5 ja 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendit. G 180 Q Comfort Connect püstol vähendab hoidmissurvet ning selle LCD-ekraan võimaldab valida 3 surveastme ja eco!Mode vahel. Quick Connect ja 4-ühes Multi Jet toru teevad kasutamise kiireks. Bluetoothi kaudu saab survet reguleerida nutitelefonist Kärcher Home & Garden äpiga.

Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioon
  • Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks.
  • Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusega
  • Pesupüstol LCD-ekraani ja nuppudega surve reguleerimiseks või puhastusvahendi doseerimiseks. Sisaldab eco!Mode režiimi vee- ja energiatarbimise vähendamiseks.
  • COMFORT!Hold vähendab märgatavalt hoidmisel tekkivat survet. Eriti kasulik pikaajalisel kasutamisel ja suurte pindade puhastamisel.
  • Pesupüstoli 180° taseme reguleerimine võimaldab ergonoomilist puhastamist ja suuremat paindlikkust kasutusel.
4-ühes Multi Jet pihustustoru
  • Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
  • Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada.
2-ühes puhastusvahendi süsteem
  • Uuenduslik puhastusvahendi kontseptsioon tagab maksimaalse paindlikkuse ja optimaalse doseerimise igaks puhastustööks.
  • Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
  • Mugav ja lihtne puhastusvahendite kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (valikuline lisavarustus) kaitsevad ja hooldavad puhastatavat pinda ning tagavad tõhusa tulemuse.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
  • Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
  • Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
  • Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
  • Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
  • Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
  • Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 25% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
  • Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk (l/h) max. 500
Puhastatav pind (m²/h) 40
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 2,1
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,5
Kaal, sh pakend (kg) 21,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast. / ³⁾ Seadistuses/tasemel eco!Mode on veetarbimine 25% ja energiatarbimine 35% väiksem võrreldes kõrgeima seadistusega (3. tase).

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Connect
  • 4-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: 2-ühes puhastusvahendi süsteem
  • Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
  • Vee imemine
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • 2 kaablikonksu: kiire eemaldamise funktsiooniga
  • Pehme pinnaga rattad
  • Ühendus Bluetoothi kaudu
  • Töötamine läbi rakenduse
  • nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
  • Välistrepid
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Aia- ja kivimüürid
