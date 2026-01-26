Alati ideaalselt paigutatud: stiilne voolikukarp paigaldatakse ruumi säästmiseks seinale ja ühendatakse kraaniga ühendusvooliku abil. Tänu seinaklambrile saab voolikukarpi pöörata rohkem kui 180°, võimaldades voolikul hõlpsasti jõuda igasse aianurka. Aiavoolikut saab hõlpsasti pikendada maksimaalselt 20 meetri pikkuseks. Seal on vastavad lukustamisetapid: voolik haakub lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt. Vooliku otsast õrnalt tõmmates vabastatakse lukustusmehhanism, nii et voolik tõmbub automaatselt ja kontrollitult tagasi ilma keerdude ja sõlmedeta. Uuendusliku FlexChange montaažisüsteemiga saab voolikukarbi seinakinniti küljest eemaldada ilma tööriistu kasutamata. See sobib ideaalselt lihtsaks hoiuks talvel või paindlikuks kasutamiseks seinakinnituse ja voolikuotsa vahel, mis on saadaval lisatarvikuna. Voolikukarp on ka UV- ja külmakindel ning seetõttu saab seda majaseinal hoida aastaringselt. Varguse eest kaitsmiseks saab kinnitada trossluku. Kärcher annab tootele viieaastase garantii.