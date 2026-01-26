Tugev ja stabiilne samaaegselt: voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ja seda on väga mugav kasutada. Tänu tugevale metallrullile pole probleemiks ka kõige raskemad koormused. Vooliku saab ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla lükata. Eelkõige tagab selle lõpuni alla surumine ruumisäästliku hoiustamise. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii.