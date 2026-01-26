HT 5 M

Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.

Tugev ja stabiilne samaaegselt: voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ja seda on väga mugav kasutada. Tänu tugevale metallrullile pole probleemiks ka kõige raskemad koormused. Vooliku saab ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla lükata. Eelkõige tagab selle lõpuni alla surumine ruumisäästliku hoiustamise. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii.

Omadused ja tulu
HT 5 M: Kõrge stabiilsus ja tugevus
Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
HT 5 M: Vooliku juhik
Vooliku juhik
Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
HT 5 M: Metallist rull
Metallist rull
Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
  • Kompaktne hoiustamine.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
  • Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 20
Vooliku läbilaskevõime (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Lõhkemisrõhk (bar) 45
Värvus Must
Kaal (kg) 2,7
Kaal, sh pakend (kg) 6,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 565 x 475 x 896

Seadmed

  • Metallist voolikuümbris
  • Vooliku juhik
HT 5 M
HT 5 M
HT 5 M
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Keskmised kuni suured alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.