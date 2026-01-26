HR 3.20 Set

Üks voolikurull – kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.

Praktiline seinakonsool sobib mobiilseks kasutamiseks: seda voolikupooli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks koos kaasasoleva seinahoidikuga kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. HR 3.20 komplekti saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning hoiustada korralikult ja õrnalt, ilma keerdude ja tüütute sasipundarideta. Toode saab punkte ka kompaktse disaini ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks koos 20 meetri pikkuse aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga. Seade on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii.

Omadused ja tulu
HR 3.20 Set: 2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
Vooliku hoidmine nii seinal kui ka mobiilseks kasutamiseks teie aias.
HR 3.20 Set: Seinakinnitus
Praktilise panipaiga lihtne ja kiire paigaldamine.
HR 3.20 Set: Kokkupandav vända käepide
Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
  • Kompaktne hoiustamine.
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 20
Vooliku läbimõõt (mm) 13
Vooliku läbilaskevõime (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 5,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 363 x 475 x 500

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 3 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.
  • Voolik PrimoFlex 1/2": 20 m

Seadmed

  • Komplekt
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
  • Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
