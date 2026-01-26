Praktiline seinakonsool sobib mobiilseks kasutamiseks: seda voolikupooli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks koos kaasasoleva seinahoidikuga kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. HR 3.20 komplekti saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning hoiustada korralikult ja õrnalt, ilma keerdude ja tüütute sasipundarideta. Toode saab punkte ka kompaktse disaini ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks koos 20 meetri pikkuse aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga. Seade on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii.