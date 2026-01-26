Lihtne ja kompaktne kasutada ning pealetükkimatu disain: seinale kinnitatava voolikunagi abil saab teie aiavoolikut nüüd ruumi säästmiseks seinale hoiustada. Hoidikul on pilud düüside ja pihustustorude jaoks. Lisaks saab panipaigas mugavalt hoida täiendavaid kastmistarvikuid või aianduskindaid, mis on alati käepärast. Pärast kasutamist saate aiavooliku hõlpsalt voolikupuule asetada. Tänu kvaliteetsetele materjalidele on seinale kinnitatav voolikunagi eriti vastupidav ja kauakestev ning UV- ja külmakindel. Kärcher annab tootele ka 5-aastase garantii.