Voolikuriputi Plus
Tugev seinale kinnitatav voolikuhoidja ruumisäästlikuks voolikuhoidmiseks pakub pilusid düüside ja pihustusotsikute jaoks ning panipaiga kastmise või aiatarvikute jaoks.
Lihtne ja kompaktne kasutada ning pealetükkimatu disain: seinale kinnitatava voolikunagi abil saab teie aiavoolikut nüüd ruumi säästmiseks seinale hoiustada. Hoidikul on pilud düüside ja pihustustorude jaoks. Lisaks saab panipaigas mugavalt hoida täiendavaid kastmistarvikuid või aianduskindaid, mis on alati käepärast. Pärast kasutamist saate aiavooliku hõlpsalt voolikupuule asetada. Tänu kvaliteetsetele materjalidele on seinale kinnitatav voolikunagi eriti vastupidav ja kauakestev ning UV- ja külmakindel. Kärcher annab tootele ka 5-aastase garantii.
Omadused ja tulu
Vooliku praktiline ja ruumisäästlik hoiustamine.
- Kõik tarvikud on korralikult ja ühes kohas hoiustatud.
Otsiku hoidik
- Kastmistarvikud on alati käepärast.
Panipaik kraaniadapterite, pistikute ja aianduskinnaste jaoks
Viieaastane garantii
- Pikk kasutusiga
UV- ja külmakindel
- Kasutusvalmis igal aastaajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|286 x 144 x 326
Seadmed
- Otsiku hoidik
- Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.