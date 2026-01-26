Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Tugev metallist rull peab vastu ka kõige raskemates aiatingimustes. Vooliku saab ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Eelkõige tagab selle täiesti alla liigutamine ruumisäästliku hoiustamise. Komplekt on koheseks kasutamiseks valmis tänu kaasasolevatele tarvikutele, nagu Kärcheri aiavoolik, pistikud, kraaniadapter ja otsik. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii.