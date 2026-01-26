HR 3

Üks voolikurull – kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.

Praktiline seinakonsool sobib mobiilseks kasutamiseks: seda voolikupooli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks koos kaasasoleva seinahoidikuga kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. HR 3 saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning korralikult ja hoolikalt hoiustada, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode saab punkte ka kompaktse disaini ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks. Toode on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. 

Omadused ja tulu
HR 3: 2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
Vooliku hoidmine nii seinal kui ka mobiilseks kasutamiseks teie aias.
HR 3: Seinakinnitus
Seinakinnitus
Praktilise panipaiga lihtne ja kiire paigaldamine.
HR 3: Kokkupandav vända käepide
Kokkupandav vända käepide
Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
  • Lihtne hoiustada
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooliku läbilaskevõime (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Värvus Must
Kaal (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 3,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 363 x 475 x 500

Seadmed

  • Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
HR 3
HR 3
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud