Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Komplekt on varustatud 20 m vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.