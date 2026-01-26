HT 2.20 Set

Kompaktne ja mobiilne voolikukäru ülilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega. 

Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Komplekt on varustatud 20 m vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.

Omadused ja tulu
Kõrge stabiilsus ja tugevus
Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kompaktne hoiustamine.
Kokkupandav vända käepide
Kokkupandav vända käepide
Kompaktne hoiustamine.
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 20
Vooliku läbimõõt (mm) 13
Vooliku läbilaskevõime (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 2,8
Kaal, sh pakend (kg) 7,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 460 x 475 x 840

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 3 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.
  • Voolik PrimoFlex 1/2": 20 m

Seadmed

  • Komplekt
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
