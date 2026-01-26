HBX 5.25 Automatic
Ei mingit kummardumist, väntamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.
Alati ideaalselt paigutatud: stiilne voolikukarp paigaldatakse ruumi säästmiseks seinale ja ühendatakse kraaniga ühendusvooliku abil. Tänu seinaklambrile saab voolikukarpi isegi rohkem kui 180° pöörata, võimaldades voolikul hõlpsasti aia igasse nurka jõuda. Aiavoolikut saab hõlpsasti pikendada maksimaalselt 25 meetri pikkuseks. Seal on vastavad lukustamisetapid: voolik haakub lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt. Vooliku otsast õrnalt tõmmates vabastatakse lukustusmehhanism, nii et voolik tõmbub automaatselt ja kontrollitult tagasi ilma keerdude ja sõlmedeta. Uuendusliku FlexChange montaažisüsteemiga saab voolikukarbi seinakinniti küljest eemaldada ilma tööriistu kasutamata. See sobib ideaalselt lihtsaks hoiuks talvel või paindlikuks kasutamiseks seinakinnituse ja voolikuotsa vahel, mis on saadaval lisatarvikuna. Voolikukarp on ka UV- ja külmakindel ning seetõttu saab seda majaseinal hoida aastaringselt. Varguse eest kaitsmiseks saab kinnitada trossluku. Kärcher annab tootele viieaastase garantii.
Omadused ja tulu
FlexChangePole kruvisid, tööriistu ega pinget: ainulaadse Kärcheri FlexChange süsteemiga saab voolikukarbi seinakinniti või voolikuotsa küljest eemaldada sekunditega (nt talvel).
Praktiline otsikuhoidjaMugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
Vooliku hoiustamineTõmmake korraks vooliku otsast ja vooliku tõmbur tõmbab vooliku täielikult automaatselt sisse. Maksimaalne mugavus ilma sõlmede, väntade ja käte määrimiseta.
Vooliku väljalaskeava kasti alumisel küljel
- Parema kaitse ilmastiku eest ja pikema eluea tagamiseks.
Seinale kinnitatav voolikukarp 180° rakendusega
- Seinaklambrile paigaldatud voolikukarpi saab pöörata üle 180°. See võimaldab aia kastmisel maksimaalset liikumisvabadust ilma voolikut väänamata.
Tugev ja eemaldatav seinaklamber
- Tugevate metallsüdamikuga materjalide kasutamine tagab pikaajalise vastupidavuse ja stabiilsuse. Eriti praktiline: eemaldatav seinaklamber tähendab, et te ei jää kinni.
Integreeritud voolikupidur
- Vooliku automaatne tagasitõmbamine on kombineeritud voolikupiduriga, nii et voolik keritakse automaatselt kontrollitult ja aeglaselt tagasi voolikukasti.
Integreeritud voolikujuhik
- Ilma murdumise ja sõlmedeta: voolik tõmmatakse ühtlaselt sisse ja juhitakse.
Ergonoomiline kandesang
- Ergonoomiline kandesang muudab voolikukarbi transportimise lihtsaks ühe käega.
Kasutusvalmis
- Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|25
|Vooliku läbimõõt (mm)
|11
|Ühendusvoolik (m)
|1,5 (1/2")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|10,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|810 x 220 x 595
Scope of supply
- Voolikuliitmik: 2 tk.
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
- Otsik: 1 tk.
Seadmed
- Komplekt
- Vooliku automaatne tagasikerimine
- Vooliku juhik
- Otsiku hoidik
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
- Ühendusvoolik PrimoFlex: 1.5 m
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Keskmised kuni suured alad
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.