Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks ülilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.

Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil saab vooliku usaldusväärselt ja ühtlaselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Eelkõige tagab selle täiesti alla liigutamine ruumisäästliku hoiustamise. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.

Omadused ja tulu
HT 4: Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
HT 4: Vooliku juhik
Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
HT 4: Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kompaktne hoiustamine.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
  • Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooliku läbilaskevõime (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Värvus Must
Kaal (kg) 3,5
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 565 x 475 x 896

Seadmed

  • Vooliku juhik
HT 4
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Keskmised kuni suured alad
