HBX 5.35 Automatic

Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, väntama ega käsi määrima.

Alati ideaalselt paigutatud: stiilne voolikukarp paigaldatakse ruumi säästmiseks seinale ja ühendatakse kraaniga ühendusvooliku abil. Tänu seinaklambrile saab voolikukarpi pöörata isegi rohkem kui 180° ja jõuab seetõttu vaevata igasse aianurka. Aiavoolikut saab hõlpsasti pikendada maksimaalselt 35 meetri pikkuseks. Seal on vastavad lukustamisetapid: voolik haakub lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt. Vooliku otsast õrnalt tõmmates vabastatakse lukustusmehhanism, nii et voolik tõmbub automaatselt ja kontrollitult tagasi ilma keerdude ja sõlmedeta. Voolikukarp kogub punkte ka FlexChange'iga, uuendusliku kinnitussüsteemiga, mis võimaldab voolikukarbi hõlpsalt seinaklambri ja valikuliselt saadaoleva voolikuotsa vahel vahetada. Seinakinnitus on samuti eemaldatav ning sellel on pilud düüside ja kastmistarvikute jaoks. Voolikukarp on ka UV- ja külmakindel ning seetõttu saab selle aastaringselt oma maja seinale panna. Kärcher annab tootele 5-aastase tootjagarantii.

Omadused ja tulu
HBX 5.35 Automatic: FlexChange
FlexChange
Pole kruvisid, tööriistu ega pinget: ainulaadse Kärcheri FlexChange süsteemiga saab voolikukarbi seinakinniti või voolikuotsa küljest eemaldada sekunditega (nt talvel).
HBX 5.35 Automatic: Praktiline otsikuhoidja
Praktiline otsikuhoidja
Mugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
HBX 5.35 Automatic: Vooliku hoiustamine
Vooliku hoiustamine
Tõmmake korraks vooliku otsast ja vooliku tõmbur tõmbab vooliku täielikult automaatselt sisse. Maksimaalne mugavus ilma sõlmede, väntade ja käte määrimiseta.
Vooliku väljalaskeava kasti alumisel küljel
  • Parema kaitse ilmastiku eest ja pikema eluea tagamiseks.
Seinale kinnitatav voolikukarp 180° rakendusega
  • Seinaklambrile paigaldatud voolikukarpi saab pöörata üle 180°. See võimaldab aia kastmisel maksimaalset liikumisvabadust ilma voolikut väänamata.
Tugev ja eemaldatav seinaklamber
  • Tugevate metallsüdamikuga materjalide kasutamine tagab pikaajalise vastupidavuse ja stabiilsuse. Eriti praktiline: eemaldatav seinaklamber tähendab, et te ei jää kinni.
Integreeritud voolikupidur
  • Vooliku automaatne tagasitõmbamine on kombineeritud voolikupiduriga, nii et voolik keritakse automaatselt kontrollitult ja aeglaselt tagasi voolikukasti. 
Integreeritud voolikujuhik
  • Ilma murdumise ja sõlmedeta: voolik tõmmatakse ühtlaselt sisse ja juhitakse. 
Ergonoomiline kandesang
  • Ergonoomiline kandesang muudab voolikukarbi transportimise lihtsaks ühe käega.
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 35
Vooliku läbimõõt (mm) 11
Ühendusvoolik (m) 1,5 (1/2")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 13
Kaal, sh pakend (kg) 17,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 810 x 220 x 595

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 2 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.

Seadmed

  • Komplekt
  • Vooliku automaatne tagasikerimine
  • Vooliku juhik
  • Otsiku hoidik
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
  • Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
  • Ühendusvoolik PrimoFlex: 1.5 m
HBX 5.35 Automatic
HBX 5.35 Automatic
HBX 5.35 Automatic
HBX 5.35 Automatic
HBX 5.35 Automatic
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Keskmised kuni suured alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.