HT 6 M

Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.

Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil usaldusväärselt kokku rullida. Tugev metallist rull peab vastu ka kõige raskemates aiatingimustes. Punkte kogub see ka oma eriti laia põhjaga, mis tagab voolikukäru maksimaalse stabiilsuse, UV- ja külmakindluse ning käepidemel oleva käepärase düüsihoidiku. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Eelkõige tagab selle täiesti alla liigutamine ruumisäästliku hoiustamise. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.

Omadused ja tulu
HT 6 M: Kõrge stabiilsus ja tugevus
Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
HT 6 M: Vooliku juhik
Vooliku juhik
Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
HT 6 M: Metallist rull
Metallist rull
Garanteeritud töökindlus ja vastupidavus.
Praktiline otsikuhoidja
  • Mugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
  • Kompaktne hoiustamine.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
  • Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooliku läbilaskevõime (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Värvus Must
Kaal (kg) 2,8
Kaal, sh pakend (kg) 7,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 565 x 475 x 896

Seadmed

  • Metallist voolikuümbris
  • Vooliku juhik
  • Otsiku hoidik
HT 6 M
HT 6 M
HT 6 M
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Keskmised kuni suured alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.