Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil usaldusväärselt kokku rullida. Tugev metallist rull peab vastu ka kõige raskemates aiatingimustes. Punkte kogub see ka oma eriti laia põhjaga, mis tagab voolikukäru maksimaalse stabiilsuse, UV- ja külmakindluse ning käepidemel oleva käepärase düüsihoidiku. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Eelkõige tagab selle täiesti alla liigutamine ruumisäästliku hoiustamise. Kärcher pakub 5-aastast tootjagarantii. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna.