HT 4.20 Set

Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.

Stabiilne ja vastupidav voolikukäru võimaldab aiavoolikut ruumisäästlikult hoida ning seda on väga mugav kasutada. Vooliku saab ergonoomilise vända ja tugeva voolikujuhiku abil usaldusväärselt kokku rullida. Voolikukäru saab punkte ka selle eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse ning UV- ja külmakindluse. Tänu uuenduslikele kiirvabastushoobadele saab teleskoopkäepideme mugavalt õigele kõrgusele reguleerida või lõpuni alla liigutada. Eelkõige tagab selle täiesti alla liigutamine ruumisäästliku hoiustamise. Voolikukäru on koheseks kasutamiseks valmis tänu kaasasolevale 20 m voolikule ja tarvikutele, nagu Kärcheri pistikud, kraaniadapter ja otsik. Voolikukäru tarnitakse täielikult kokkupanduna. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii.

Omadused ja tulu
HT 4.20 Set: Kõrge stabiilsus ja tugevus
Tänu eriti laiale alusele ja voolikurulli madalale raskuskeskmele.
HT 4.20 Set: Vooliku juhik
Vooliku lihtsaks peale- ja mahakerimiseks
HT 4.20 Set: Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kiirvabastushoob teleskoopkäepideme kinnitamiseks
Kompaktne hoiustamine.
Libisemiskindel ja ergonoomiline käepide
  • Mugav käepide hõlpsaks käsitsemiseks.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Voolikuotste fikseerimine
  • Pärast kasutamist vett ei leki.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 20
Vooliku läbimõõt (mm) 13
Vooliku läbilaskevõime (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Lõhkemisrõhk (bar) 45
Värvus Must
Kaal (kg) 3,5
Kaal, sh pakend (kg) 8,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 565 x 475 x 896

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 3 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.
  • Voolik Performance Plus 1/2 tolli: 20 m

Seadmed

  • Komplekt
  • Vooliku juhik
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
  • Aia kastmine
  • Keskmised kuni suured alad
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.