HR 2.10 Set

Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.

Mobiilne kasutamine kohtub kompaktse ladustamisega: voolikupool tagab mugava kastmise ja aiavooliku ruumisäästliku hoiustamise. Komplektis on 10 m aiavoolik, pistikud, kraaniadapterid ja aiaotsik. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning seda saab hoiustada korralikult ja hoolikalt, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode kogub punkte ka selle kompaktse disaini, mugava transportimise ergonoomilise käepideme ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Toode on ka UV- ja külmakindel. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii. Voolikurull tarnitakse täielikult kokkupanduna.

Omadused ja tulu
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
  • Lihtne hoiustada
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 10
Vooliku läbimõõt (mm) 13
Vooliku läbilaskevõime (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 1,8
Kaal, sh pakend (kg) 4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 300 x 475 x 350

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 3 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.
  • Voolik PrimoFlex 1/2": 10 m

Seadmed

  • Komplekt
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
HR 2.10 Set
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.