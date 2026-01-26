HR 2.10 Set
Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.
Mobiilne kasutamine kohtub kompaktse ladustamisega: voolikupool tagab mugava kastmise ja aiavooliku ruumisäästliku hoiustamise. Komplektis on 10 m aiavoolik, pistikud, kraaniadapterid ja aiaotsik. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning seda saab hoiustada korralikult ja hoolikalt, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode kogub punkte ka selle kompaktse disaini, mugava transportimise ergonoomilise käepideme ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Toode on ka UV- ja külmakindel. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii. Voolikurull tarnitakse täielikult kokkupanduna.
Omadused ja tulu
Kokkupandav vända käepide
- Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
- Lihtne hoiustada
Kasutusvalmis
- Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
- Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|toru pikkus (m)
|10
|Vooliku läbimõõt (mm)
|13
|Vooliku läbilaskevõime (m)
|max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
|Lõhkemisrõhk (bar)
|24
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 475 x 350
Scope of supply
- Voolikuliitmik: 3 tk.
- Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
- G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
- Otsik: 1 tk.
- Voolik PrimoFlex 1/2": 10 m
Seadmed
- Komplekt
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Videos
Kokkusobivad masinad
- Akutoitel KHB 6
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHB 6 aku komplektiga
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.