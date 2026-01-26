Mobiilne kasutamine kohtub kompaktse ladustamisega: voolikupool tagab mugava kastmise ja aiavooliku ruumisäästliku hoiustamise. Komplektis on 10 m aiavoolik, pistikud, kraaniadapterid ja aiaotsik. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning seda saab hoiustada korralikult ja hoolikalt, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode kogub punkte ka selle kompaktse disaini, mugava transportimise ergonoomilise käepideme ja kõrge stabiilsuse eest tänu madalale raskuskeskmele. Toode on ka UV- ja külmakindel. Kärcheri voolikuhoidlaid iseloomustab nende vastupidavus ja pikaajaline vastupidavus ning neile kehtib 5-aastane tootjagarantii. Voolikurull tarnitakse täielikult kokkupanduna.