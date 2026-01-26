HR 4.20 Set

Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.

Ainulaadne praktilisus. Kahekordne funktsionaalsus. Seda voolikurulli kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Pihustid ja pihustustorud saab riputada seinakinniti külge ning need on alati käepärast. HR 4.30 saab hõlpsasti hoidikust eemaldada ja seda on mugav kaasas kanda tänu ergonoomilisele käepidemele. Vabalt jooksva vända käepideme abil saab aiavooliku vaevata kokku rullida ning korralikult ja hoolikalt hoiustada, ilma keerdude ja tüütute sasipuntrateta. Toode saab punkte ka selle kompaktse disaini, kõrge stabiilsuse ja madala raskuskeskme ning 30 m aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsiku eest. Voolikurull on täielikult kokku pandud ja valmis koheseks kasutamiseks. Seade on ka UV- ja külmakindel, muutes selle kauakestvaks ja piisavalt vastupidavaks, et igapäevakasutusega toime tulla. Kärcher pakub 5-aastast garantiid.

Omadused ja tulu
HR 4.20 Set: 2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
2-in-1 funktsioon: seinale kinnitatav ja mobiilne voolikurull ühes
Vooliku hoidmine nii seinal kui ka mobiilseks kasutamiseks teie aias.
HR 4.20 Set: Praktiline otsikuhoidja
Praktiline otsikuhoidja
Mugavaks hoiustamiseks saab düüsid ja pihustustorud riputada seinaklambri külge.
HR 4.20 Set: Seinakinnitus
Seinakinnitus
Praktilise panipaiga lihtne ja kiire paigaldamine.
Kokkupandav vända käepide
  • Kompaktne hoiustamine.
Kompaktsed mõõtmed
  • Lihtne hoiustada
Kasutusvalmis
  • Kastmistarvikud kuuluvad tarnekomplekti.
Nurga all vooliku üleminek
  • Väldib vooliku keerdumist ja kõverdumist, et tagada maksimaalne veevool.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

toru pikkus (m) 30
Vooliku läbilaskevõime (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Lõhkemisrõhk (bar) 24
Värvus Must
Kaal (kg) 2
Kaal, sh pakend (kg) 6,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 363 x 475 x 500

Scope of supply

  • Voolikuliitmik: 3 tk.
  • Voolikuliitmik Aqua Stopiga: 1 tk.
  • G3/4 kraaniadapter G1/2 üleminekuga: 1 tk.
  • Otsik: 1 tk.
  • Voolik PrimoFlex 1/2": 30 m

Seadmed

  • Komplekt
  • Otsiku hoidik
  • Pihustusmuster: koonusjuga
  • Pihustusmuster: punktjuga
  • Seinaklamber koos kruvide ja tüüblitega
HR 4.20 Set
HR 4.20 Set
HR 4.20 Set
HR 4.20 Set
HR 4.20 Set
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Väikesed kuni keskmise suurusega alad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.